Franziska Bleis (43) ist bester Laune. Ja, sie hat wieder „so richtig Power“, sagt sie. Nahezu unwillkürlich legt sie dabei die Hand auf die linke Brustseite. „Hier arbeitet meine neue Kraftzentrale.“ Wenn sie erzählt, was sie hinter sich hat, verändert sich die Stimmung fast schlagartig. Ihre Augen werden feucht, die Stimme stockt. „Ich kann es im Grunde immer noch nicht fassen“, sagt sie.

Sie hatte doch nur eine Erkältung. Und brauchte dann ein neues Herz. „Wie kann das sein? Es fing doch alles ganz harmlos an.“ Es war im Dezember 2019. „Ich habe noch gedacht, so ein Mist, jetzt erwischt mich die Erkältung auch noch in der Weihnachtszeit.“ Doch wie üblich langsam abzuklingen, wurden die Symptome wie Reizhusten und Abgeschlagenheit immer heftiger. Irgendwann bekam sie kaum noch Luft, konnte nur noch wenige Schritte gehen. Die Ärzte versuchten alles. Doch nichts half. Sie lag auf Leben und Tod. Diagnose: Herzmuskelentzündung. Und es kam noch schlimmer. Sie brauchte ein neues Herz. Wie sie zurück ins Leben fand, erzählt sie hier.

Betroffene über Herzmuskelentzündung nach Erkältung: „Ich war immer fit“