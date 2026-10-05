Zum Prime Day (6. und 7 Oktober 2026) reduziert Amazon wieder zahlreiche Produkte aus Technik, Haushalt, Freizeit und weiteren Kategorien. Unter den Angeboten finden sich bekannte Marken ebenso wie praktische Alltagsprodukte. Einige Aktionspreise liegen dabei sogar unter dem bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr. Wir haben interessante Prime-Day-Angebote herausgesucht und zeigen, bei welchen Produkten sich ein genauerer Blick lohnen kann. Wichtig: Die genannten Angebote gelten für Prime-Mitglieder.

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Ooono „Co-Driver NO2“ Verkehrsmelder für 47,45 Euro

Der Ooono „Co-Driver NO2“ warnt während der Fahrt vor gemeldeten Gefahrenstellen und Geschwindigkeitskontrollen. Die zweite Generation verfügt über eine LED-Anzeige, einen wiederaufladbaren Akku und unterstützt Apple CarPlay sowie Android Auto. Zum Prime Day kostet der Co-Driver 47,45 Euro statt 79,95 Euro, das entspricht rund 41 Prozent Rabatt. Der bisherige Tiefstpreis im laufenden Jahr lag zwar noch etwas niedriger, mit 46 Euro betrug der Unterschied zum aktuellen Angebot allerdings lediglich 1,45 Euro.

Warnungen vor Gefahrenstellen und Geschwindigkeitskontrollen

Kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto

Wiederaufladbar und mit LED-Anzeige

Ooono Co-Driver NO2 47,45 € statt79,95 € -41% Zum Angebot*

Ninja ‚Foodi MAX Dual Zone AF400EUCP‘ Heißluftfritteuse für 139,99 Euro

Die Ninja „Foodi MAX Dual Zone AF400EUCP“ bietet 9,5 Liter Fassungsvermögen, verteilt auf zwei getrennte Garkammern. So lassen sich zwei Speisen mit unterschiedlichen Temperaturen und Garzeiten parallel zubereiten und gleichzeitig fertigstellen. Zum Prime Day kostet die Heißluftfritteuse 139,99 Euro statt 239,99 Euro, das entspricht 42 Prozent Rabatt. Auch im Vergleich zum bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr von 148,99 Euro ist das Angebot interessant: Der Aktionspreis liegt noch einmal rund 6 Prozent darunter. Weitere Angebote von Ninja finden Sie in einer separaten Übersicht.

9,5 Liter Fassungsvermögen

Zwei getrennte Garkammern

Sechs Zubereitungsfunktionen

Ninja Ninja Foodi MAX Dual Zone 139,99 € statt239,99 € -42% Zum Angebot*

FRITZ! „Repeater 1200 AX“ WLAN-Repeater für 69,99 Euro

Der FRITZ! „Repeater 1200 AX“ erweitert das heimische WLAN und unterstützt Wi-Fi 6 mit einer Datenrate von bis zu 3 GBit/s. Er funkt auf 2,4 und 5 Gigahertz und lässt sich in einem FRITZ!-Heimnetz als Mesh-Repeater einsetzen. Zum Prime Day kostet der WLAN-Repeater 69,99 Euro statt 95 Euro, das entspricht rund 26 Prozent Rabatt. Der bisherige Tiefstpreis im laufenden Jahr lag mit 65,55 Euro zwar noch etwas darunter, der Unterschied beträgt aber lediglich 4,44 Euro.

Wi-Fi 6 mit bis zu 3 GBit/s

Dualband-WLAN mit 2,4 und 5 Gigahertz

Unterstützung für FRITZ! Mesh

FRITZ! Repeater 1200 AX 69,99 € statt95 € -26% Zum Angebot*

Tonies „Toniebox 2“ mit „Pikachu“ für 113,99 Euro

Das Bundle kombiniert die gelbe Tonies „Toniebox 2“ mit dem „Pikachu“-Tonie und eignet sich damit besonders für Pokémon-Fans. Die Toniebox spielt Hörspiele und Musik über die passenden Figuren ab und wird über die Ohren am Gerät bedient. Zum Prime Day kostet das Bundle 113,99 Euro statt 134,99 Euro, das entspricht rund 16 Prozent Rabatt. Besonders interessant: Der Angebotspreis liegt damit sogar 10,01 Euro unter dem bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr von 124 Euro.

Gelbe Toniebox 2

„Pikachu“-Tonie im Bundle enthalten

Bedienung direkt über die Ohren der Toniebox

Toniebox 2 Toniebox 2 mit Pikachu 113,99 € statt134,99 € -16% Zum Angebot*

Adidas „Adilette“ in verschiedenen Farben und Größen ab 17,25 Euro

Die Adidas „Adilette“ gehört zu den Klassikern der Marke und ist zum Prime Day in verschiedenen Farben und Größen reduziert, darunter auch Varianten in Schwarz und Grau. Die Preise unterscheiden sich je nach Auswahl, mehrere Größen sind bereits ab 17,25 Euro erhältlich. Besonders interessant: Einige Varianten erreichen dabei einen neuen Tiefstpreis im laufenden Jahr. Weitere Angebote bei Adidas finden Sie hier.

Verschiedene Farben und Größen reduziert

Ausgewählte Varianten ab 17,25 Euro

Einige Varianten unter dem bisherigen Jahrestiefstpreis

Adidas ADILETTE AQUA LINGRN Zum Angebot*

Levi’s: Jeans, Sweatshirts und Accessoires zum Prime Day reduziert

Auch von Levi’s finden sich zum Prime Day zahlreiche Angebote bei Amazon. Reduziert sind unter anderem klassische Jeans, Sweatshirts, T-Shirts und Accessoires wie Gürtel. Wie bei Mode-Angeboten üblich, unterscheiden sich die Preise allerdings je nach Farbe und Größe, sodass nicht jede Variante zum gleichen Preis erhältlich ist. Bei einigen Artikeln fällt der Rabatt besonders deutlich aus und einzelne Varianten sind sogar günstiger als zum bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr.

Prime Day 2026 Top-Deals von Levi's bei Amazon Zum Angebot*

Amazon Prime als Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

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Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

Amazon Amazon Prime Zum Angebot*

Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.