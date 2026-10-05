Der Prime Day (6. und 7. Oktober 2026) ist nicht nur für Technik-Schnäppchen interessant: Auch bei Adidas finden sich derzeit einige lohnende Deals. Ausgewählte Sport- und Outdoor-Artikel sind teils so stark reduziert, dass sie unter ihrem bisherigen Jahrestiefpreis liegen. Die Angebote gelten für Prime-Mitglieder und sind jeweils an bestimmte Größen und Farben gebunden. Die Preise können je nach Variante und Verfügbarkeit variieren. Unsere Redaktion hat unter anderem die fünf besten Angebote von Adidas zusammengestellt.

>> Die besten Deals zum Amazon-Prime-Day finden Sie hingegen im Highlights-Artikel. <<

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Adidas „Terrex Multi Climawarm Hybrid-Kapuzenjacke“ für 69,99 Euro

Die isolierte Damenjacke verbindet Strick- und Webmaterialien mit einer dünnen Isolationsschicht für Wanderungen bei kühlem Wetter. Die schwarze Ausführung in XL kostet 69,99 Euro und liegt damit 50,01 Euro beziehungsweise rund 42 Prozent unter dem bisherigen Jahrestiefpreis.

Isolierte Hybridjacke

Kapuze und Reißverschlusstaschen

Damenmodell in Schwarz

Adidas Terrex Multi CLIMAWARM Hybrid-Kapuzenjacke 69,99 € statt120 € -42% Zum Angebot*

Adidas „Defiant Speed 2“ Tennisschuhe für 75,99 Euro

Die Herrenschuhe kombinieren ein luftdurchlässiges Mesh-Obermaterial mit einer dämpfenden Lightstrike-Zwischensohle. Eine verstärkte Fersenkappe unterstützt den Sitz des Fußes bei Bewegungen auf dem Tennisplatz. Los geht es am Prime Day bei 75,99 Euro – rund 37 Prozent unter dem bisherigen Jahrestiefpreis.

Mesh-Obermaterial und Lightstrike-Dämpfung

Verstärkte Fersenkappe und Gummiaußensohle

Herrenmodell

Adidas Defiant Speed 2 75,99 € statt120 € -37% Zum Angebot*

Adidas „Advantage 2.0“ Sneaker für 52 Euro

Die „Advantage 2.0“ ist ein Alltags-Sneaker aus der Sportswear-Linie von Adidas. Der Aktionspreis beginnt bei 52 Euro und liegt damit rund 35 Prozent unter dem bisherigen Jahrestiefpreis.

Sneaker aus der Sportswear-Linie

Verschiedene Farbvarianten

Herrenmodell

Adidas Advantage 2.0 52 € statt80 € -35% Zum Angebot*

Adidas „D4T Workout Shirt“ für 24 Euro

Das „D4T Workout Shirt“ ist ein Herrenoberteil fürs Training. Der Aktionspreis liegt je nach Größe und Farbe mit 24 Euro bis zu 40 Prozent unter dem bisherigen Jahrestiefpreis.

Trainingsshirt für Herren

Crew-Ausschnitt

Mehrere Größen und Farben

Adidas D4T Workout Shirt 24 € statt40 € -40% Zum Angebot*

Adidas „ADI365 Running Formotion Iconic Shorts“ für 23,85 Euro

Die Laufshorts für Herren gibt es am Prime Day ab 23,85 Euro, eine Ersparnis von bis zu 40 Prozent gegenüber dem Jahrestiefpreis.

Laufshorts für Herren

Aus recyceltem Polyester

Reißverschlusstasche innen

Adidas ADI365 Running Formotion Iconic Shorts 23,85 € statt39,90 € -40% Zum Angebot*

Amazon Prime ist Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

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Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.