Ninja gehört zu den bekanntesten Marken für Küchengeräte – und zum Amazon Prime Day (6. und 7. Oktober 2026) sind einige Modelle derzeit deutlich günstiger zu haben. Von der Heißluftfritteuse über Mixer und Messer-Sets bis zum Multikocher und Elektrogrill reicht die Auswahl. Wir haben fünf Angebote herausgesucht, bei denen sich der aktuelle Preis besonders lohnt. Die Deals sind allerdings nur für Prime-Mitglieder verfügbar.

>> Die besten Deals zum Amazon-Prime-Day finden Sie im Highlights-Artikel. <<

Prime Day 2026 Top Amazon Deals Ninja Zum Angebot* Kein Angebot

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen einkaufen, erhalten wir vom entsprechenden Anbieter eine Provision. Die Auswahl der Produkte wird davon nicht beeinflusst, die Redaktion arbeitet zu 100 Prozent unabhängig. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Ninja „Foodi Max Dual Zone“ jetzt für 139,99 Euro bei Amazon

Die „Foodi Max Dual Zone“ bietet zwei getrennte Garkammern, sodass sich unterschiedliche Speisen gleichzeitig zubereiten lassen. Mit der Sync-Funktion werden beide Garvorgänge so abgestimmt, dass das Essen gleichzeitig fertig ist. Insgesamt stehen sechs Kochfunktionen zur Verfügung. Auch interessant: Beste Heißluftfritteuse im Test: Ninja, Philips oder Tefal? Dieses Modell ist Testsieger

Temperaturbereich von 40 bis 240 Grad Celsius

Max-Crisp-Funktion für besonders knusprige Speisen

Antihaftbeschichtete, spülmaschinenfeste Körbe

Ninja Ninja Foodi MAX Dual Zone Zum Angebot*

Ninja Mixer „Personal Blender“ ist aktuell stark reduziert

Der „Personal Blender“ von Ninja ist ideal für Smoothies und Shakes. Dank des 1000-Watt-Motors lassen sich auch gefrorene Zutaten und Eis verarbeiten. Zwei voreingestellte Programme steuern die Mixdauer und -geschwindigkeit automatisch, sodass der Mixer nach dem Start selbstständig zum passenden Zeitpunkt stoppt. Zum Prime Day ist der Mixer für 79,99 Euro erhältlich – 15 Euro weniger als der bisherige Jahrestiefpreis von 94,99 Euro.

700-Milliliter-Becher mit Trinkdeckel

Edelstahlklingen zum Zerkleinern von Eis

Becher nach dem Mixen direkt als Trinkgefäß nutzbar

Ninja Personal Blender BN500EUSD1 Zum Angebot*

Ninja Schnellkochtopf „HyperHeat 9-in-1“ mit starkem Rabatt am Prime Day

Der Ninja „HyperHeat 9-in-1“-Schnellkochtopf bietet neun Zubereitungsfunktionen. Neben dem Schnellkochen kann er unter anderem Speisen braten, dämpfen und schmoren. Besonders praktisch: Fleisch, Gemüse und andere Zutaten lassen sich zunächst im selben Topf anbraten und anschließend weitergaren. Zum Prime Day kostet der Multikocher 123,49 Euro. Lesen Sie auch: Günstige Kaffeevollautomaten im Test: Die besten Modelle für unter 500 Euro

6-Liter-Kochbehälter

PFAS-freie Keramikbeschichtung

Warmhaltefunktion für bis zu 12 Stunden

Ninja Ninja HyperHeat 9-in-1 Zum Angebot*

Ninja „StaySharp“: Rabatt auf sechsteiliges Messerset zum Amazon Prime Day

Das Messer-Set „StaySharp“ von Ninja deckt mit fünf Messern und einer Küchenschere verschiedene Schneidarbeiten beim Kochen ab. Zum Set gehört ein Messerblock mit integriertem Schleifmechanismus: Beim Herausziehen und Zurückstecken werden die Klingen automatisch nachgeschärft. Das Metall der Klinge reicht durch den gesamten Griff und sorgt dadurch für zusätzliche Stabilität. Zum Prime Day kostet das Set 129,99 Euro.

Messerblock aus Holz

Rostfreier Edelstahl

Zehn Jahre Garantie bei Registrierung

Ninja Ninja StaySharp Zum Angebot*

Ninja „Woodfire Pro Connect XL“ ist aktuell günstiger zu haben

Der „Woodfire Pro Connect XL“ kombiniert Elektrogrill und Smoker und ermöglicht damit neben dem klassischen Grillen auch das Garen mit Holzrauch. Insgesamt stehen sieben Zubereitungsfunktionen zur Verfügung, darunter Grillen, Räuchern, Backen und Braten. Die Woodfire-Technologie nutzt dabei echte Holzpellets, die dem Grillgut ein Raucharoma verleihen. Zum Prime Day kostet das Modell 359,99 Euro statt 379,99 Euro.

Steuerung und Überwachung über die Pro-Connect-App

Integriertes Thermometer

Grillfläche für bis zu 10 Burger oder 40 Würstchen

Ninja Ninja Woodfire Pro Connect XL Zum Angebot*

Amazon Prime als Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

Jeden 2. Sonntag Ein FUNKE Liebe Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Ein FUNKE Liebe“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

Amazon Amazon Prime Zum Angebot*

Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.