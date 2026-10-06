Der Prime Day 2026 bringt am 6. und 7. Oktober wieder zahlreiche Rabatte bei Amazon. Reduziert sind Produkte aus Technik, Haushalt, Mode, Freizeit und weiteren Kategorien – viele Angebote gelten allerdings nur für Prime-Mitglieder.

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Zwischen bekannten Marken und praktischen Alltagsprodukten fallen einige Deals im Preischeck besonders auf. Manche Aktionspreise liegen nah am bisherigen Tiefstpreis des Jahres, einzelne Angebote sogar darunter. Wir zeigen, bei welchen Prime-Day-Deals sich ein genauer Blick lohnen kann.

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Calvin Klein „Low Rise Trunk“-Boxershorts im Dreierpack für 23,80 Euro

Die Calvin Klein „Low Rise Trunk“ sind körpernah geschnittene Boxershorts mit niedrigem, elastischem Logobund. Der Dreierpack umfasst schwarze Modelle ohne Eingriff; das Angebot gilt für Größe L. Zum Prime Day kostet das Set für Prime-Mitglieder 23,80 Euro statt des Listenpreises von 44,90 Euro, das entspricht rund 47 Prozent Rabatt.

Lieferumfang: drei Boxershorts

Angebotsvariante: Schwarz, Größe L

Calvin Klein Low Rise Trunk Boxershorts 23,80 € statt44,90 € -47% Zum Angebot*

Philips „Sonicare DiamondClean 9000“: Elektrische Zahnbürsten im Doppelpack für 179,99 Euro

Die Philips „Sonicare DiamondClean 9000“ bietet vier Putzmodi und drei Intensitätsstufen zur individuellen Anpassung der Zahnreinigung. Ein Drucksensor warnt bei zu starkem Aufdrücken, während die zugehörige App die Putzgewohnheiten erfasst. Zum Prime Day kostet das Doppelpack für Prime-Mitglieder 179,99 Euro statt des Listenpreises von 499,99 Euro, das entspricht rund 64 Prozent Rabatt. Damit erreicht das Angebot den bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr von ebenfalls 179,99 Euro.

Zwei Schallzahnbürsten in Schwarz und Roségold

Vier C3-Premium-Bürstenköpfe enthalten

Mit Ladeglas und Ladestation

Philips Philips Sonicare DiamondClean 9000 179,99 € statt499,99 € -64% Zum Angebot*

Levi‘s „New Duncan“: Ledergürtel für 17,45 Euro

Der „New Duncan“-Gürtel besteht aus Leder und ist 40 Millimeter breit. Der Aktionspreis für die schwarze Variante beträgt 17,45 Euro und liegt damit 7,54 Euro unter dem Jahrestiefpreis.

Vollständig aus Leder

40 Millimeter Breite

Harness-Schnalle mit Levi‘s-Branding

Levi's Levi's Herren New Duncan Gürtel 17,45 € statt24,99 € -30% Zum Angebot*

Ooono „Co-Driver NO2“ Verkehrsmelder für 47,45 Euro

Der Ooono „Co-Driver NO2“ warnt während der Fahrt vor gemeldeten Gefahrenstellen und Geschwindigkeitskontrollen. Die zweite Generation verfügt über eine LED-Anzeige, einen wiederaufladbaren Akku und unterstützt Apple CarPlay sowie Android Auto. Zum Prime Day kostet der Co-Driver 47,45 Euro statt 79,95 Euro, das entspricht rund 41 Prozent Rabatt. Der bisherige Tiefstpreis im laufenden Jahr lag zwar noch etwas niedriger, mit 46 Euro betrug der Unterschied zum aktuellen Angebot allerdings lediglich 1,45 Euro.

Warnungen vor Gefahrenstellen und Geschwindigkeitskontrollen

Kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto

Wiederaufladbar und mit LED-Anzeige

Ooono Co-Driver NO2 47,45 € statt79,95 € -41% Zum Angebot*

Dyson „Cyclone V10“: Kabelloser Staubsauger für 329 Euro

Der Dyson „Cyclone V10“ reinigt kabellos und verfügt über eine Motorbar-Bodendüse zur Aufnahme von Tierhaaren. Der mitgelieferte Low-Reach-Adapter erleichtert das Saugen unter niedrigen Möbeln. Zum Prime Day kostet der Staubsauger für Prime-Mitglieder 329 Euro statt des Listenpreises von 479 Euro, das entspricht rund 31 Prozent Rabatt. Damit erreicht das Angebot den bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr von ebenfalls 329 Euro.

Saugleistung: 150 Airwatt

Bis zu 60 Minuten Laufzeit

Farbe: Nickel und Kupfer

Dyson Cyclone 329 € statt479 € -31% Zum Angebot*

Philips „OneBlade 360 Face & Body“ Rasierer für 34,99 Euro

Der Philips „OneBlade 360 Face & Body QP2824/31“ eignet sich zum Rasieren, Trimmen und Stylen von Gesichts- und Körperhaar. Zum Lieferumfang gehören drei 360-Grad-Klingen, Bartkämme für 1, 3 und 5 Millimeter sowie Aufsätze für die Körperrasur. Zum Prime Day kostet das Set 34,99 Euro. Damit erreicht der Rasierer exakt den bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr.

Für Gesichts- und Körperhaar

Drei 360-Grad-Klingen

Nass- und Trockenrasur möglich

Philips OneBlade 360 Face & Body 34,99 € Zum Angebot*

Schwiizer Schümli „Espresso“ Kaffeebohnen für 16,39 Euro

Der Schwiizer Schümli „Espresso“ besteht aus 100 Prozent Arabica-Bohnen und ist mit einer Stärke von 4 von 5 kräftig abgestimmt. Die mittlere Röstung eignet sich laut Hersteller sowohl für Kaffeevollautomaten als auch für Siebträgermaschinen. Das 1-Kilogramm-Paket kostet zum Prime Day 18,69 Euro statt 21,99 Euro, das entspricht 15 Prozent Rabatt. Der bisherige Tiefstpreis im laufenden Jahr lag mit 18,59 Euro lediglich 10 Cent darunter.

1 kg ganze Arabica-Bohnen

Mittlere Röstung, Stärke 4 von 5

Für Vollautomaten und Siebträger geeignet

Schwiizer Schümli Espresso Kaffeebohnen 16,39 € statt21,99 € -25% Zum Angebot*

Bosch „PNEO“ Akku-Druckluftpumpe für 47,99 Euro

Die Bosch „PNEO“ ist eine kompakte Akku-Druckluftpumpe, mit der sich unter anderem Fahrradreifen aufpumpen lassen. Durch das handliche Format eignet sie sich auch für unterwegs und lässt sich ohne separate Luftpumpe verwenden. Zum Prime Day kostet die Pumpe 47,99 Euro statt 79,99 Euro, das entspricht 40 Prozent Rabatt. Besonders interessant: Der Angebotspreis liegt zudem 9,14 Euro unter dem bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr von 57,13 Euro. Weitere Angebote von Bosch finden Sie in einem separaten Text.

Akku-Druckluftpumpe für unterwegs

Geeignet zum Aufpumpen von Fahrradreifen

Kompaktes, mobiles Format

Bosch Akku-Druckluftpumpe 47,99 € statt79,99 € -40% Zum Angebot*

Ninja ‚Foodi MAX Dual Zone AF400EUCP‘ Heißluftfritteuse für 139,99 Euro

Die Ninja „Foodi MAX Dual Zone AF400EUCP“ bietet 9,5 Liter Fassungsvermögen, verteilt auf zwei getrennte Garkammern. So lassen sich zwei Speisen mit unterschiedlichen Temperaturen und Garzeiten parallel zubereiten und gleichzeitig fertigstellen. Zum Prime Day kostet die Heißluftfritteuse 139,99 Euro statt 191,30 Euro, das entspricht 27 Prozent Rabatt. Auch im Vergleich zum bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr von 148,99 Euro ist das Angebot interessant: Der Aktionspreis liegt noch einmal rund 6 Prozent darunter. Weitere Angebote von Ninja finden Sie in einer separaten Übersicht.

9,5 Liter Fassungsvermögen

Zwei getrennte Garkammern

Sechs Zubereitungsfunktionen

Ninja Ninja Foodi MAX Dual Zone 139,99 € statt191,30 € -27% Zum Angebot*

FRITZ! „Repeater 1200 AX“ WLAN-Repeater für 69,99 Euro

Der FRITZ! „Repeater 1200 AX“ erweitert das heimische WLAN und unterstützt Wi-Fi 6 mit einer Datenrate von bis zu 3 GBit/s. Er funkt auf 2,4 und 5 Gigahertz und lässt sich in einem FRITZ!-Heimnetz als Mesh-Repeater einsetzen. Zum Prime Day kostet der WLAN-Repeater 69,99 Euro statt 95 Euro, das entspricht rund 26 Prozent Rabatt. Der bisherige Tiefstpreis im laufenden Jahr lag mit 65,55 Euro zwar noch etwas darunter, der Unterschied beträgt aber lediglich 4,44 Euro.

Wi-Fi 6 mit bis zu 3 GBit/s

Dualband-WLAN mit 2,4 und 5 Gigahertz

Unterstützung für FRITZ! Mesh

FRITZ! Repeater 1200 AX 69,99 € statt95 € -26% Zum Angebot*

Tonies „Toniebox 2“ mit „Pikachu“ für 113,99 Euro

Das Bundle kombiniert die gelbe Tonies „Toniebox 2“ mit dem „Pikachu“-Tonie und eignet sich damit besonders für Pokémon-Fans. Die Toniebox spielt Hörspiele und Musik über die passenden Figuren ab und wird über die Ohren am Gerät bedient. Zum Prime Day kostet das Bundle 113,99 Euro statt 134,99 Euro, das entspricht rund 16 Prozent Rabatt. Besonders interessant: Der Angebotspreis liegt damit sogar 10,01 Euro unter dem bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr von 124 Euro.

Gelbe Toniebox 2

„Pikachu“-Tonie im Bundle enthalten

Bedienung direkt über die Ohren der Toniebox

Toniebox 2 Toniebox 2 mit Pikachu 113,99 € statt134,99 € -16% Zum Angebot*

Adidas „Adilette“ in verschiedenen Farben und Größen ab 17,25 Euro

Die Adidas „Adilette“ gehört zu den Klassikern der Marke und ist zum Prime Day in verschiedenen Farben und Größen reduziert, darunter auch Varianten in Schwarz und Grau. Die Preise unterscheiden sich je nach Auswahl, mehrere Größen sind bereits ab 17,25 Euro erhältlich. Besonders interessant: Einige Varianten erreichen dabei einen neuen Tiefstpreis im laufenden Jahr. Weitere Angebote bei Adidas finden Sie hier.

Verschiedene Farben und Größen reduziert

Ausgewählte Varianten ab 17,25 Euro

Einige Varianten unter dem bisherigen Jahrestiefstpreis

Adidas ADILETTE AQUA LINGRN Zum Angebot*

Levi’s: Jeans, Sweatshirts und Accessoires zum Prime Day reduziert

Auch von Levi’s finden sich zum Prime Day zahlreiche Angebote bei Amazon. Reduziert sind unter anderem klassische Jeans, Sweatshirts, T-Shirts und Accessoires wie Gürtel. Wie bei Mode-Angeboten üblich, unterscheiden sich die Preise allerdings je nach Farbe und Größe, sodass nicht jede Variante zum gleichen Preis erhältlich ist. Bei einigen Artikeln fällt der Rabatt besonders deutlich aus und einzelne Varianten sind sogar günstiger als zum bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr.

Prime Day 2026 Top-Deals von Levi's bei Amazon Zum Angebot*

Amazon Prime als Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

Amazon Amazon Prime Zum Angebot*

Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.