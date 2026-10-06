Zum Prime Day (6. und 7. Oktober 2026) reduziert Amazon auch zahlreiche Produkte von Adidas. Neben Klassikern für Sport und Freizeit finden sich darunter Alltagsprodukte wie Socken, Rucksäcke und weitere Markenartikel.

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Einige Angebote liegen nah am bisherigen Jahrestiefpreis, einzelne Varianten können je nach Größe oder Farbe besonders günstig ausfallen. Die Deals gelten für Prime-Mitglieder und können sich je nach Verfügbarkeit schnell ändern. Unsere Übersicht zeigt, welche Adidas-Angebote im Preischeck besonders auffallen.

>> Die besten Deals zum Amazon-Prime-Day finden Sie hingegen im Highlights-Artikel. <<

Adidas Top-Deals von Adidas bei Amazon Zum Angebot*

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Adidas „Workout Essentials All-Set“: Herren-Trainingshose für 26,02 Euro

Die Adidas „Workout Essentials All-Set 3-Stripes Knit Pant“ ist eine Herren-Trainingshose. Zum Prime Day kostet sie für Prime-Mitglieder 26,02 Euro statt 45 Euro, das entspricht rund 42 Prozent Rabatt. Der bisherige Tiefstpreis im laufenden Jahr lag mit 24,65 Euro noch etwas niedriger.

Angebotsgröße: L

Farbe: Schwarz/Weiß

Mit dem typischen Drei-Streifen-Design

Adidas Herren Workout Essentials All-set 3-stripes Knit Pant 26,02 € statt45 € -42% Zum Angebot*

Adidas „Linear Crew Cushioned“ Socken im 6er-Pack für 12,99 Euro

Die Adidas „Linear Crew Cushioned“ sind klassische Crew-Socken und werden hier im Sechserpack in Schwarz und Weiß angeboten. In der Größe 37 bis 40 kostet das Set zum Prime Day 12,99 Euro, umgerechnet sind das rund zwei Euro pro Paar. Der bisherige Tiefstpreis im laufenden Jahr lag bei etwa 12,45 Euro.

Sechs Paar Socken im Set

Farbkombination Schwarz und Weiß

Angebot gilt für Größe 37 bis 40

Adidas Linear Crew Cushioned Socken 12,99 € statt18 € -28% Zum Angebot*

Adidas „Classic 3Bars“ Rucksack für 16,14 Euro

Der Adidas „Classic 3Bars“ ist ein kompakter Rucksack für Alltag, Freizeit oder Sport und wird in dieser Variante in mehreren Farben angeboten. Zum Prime Day kostet der Rucksack 16,14 Euro. Der bisherige Tiefstpreis im laufenden Jahr liegt bei 15,99 Euro.

Farbe: Mehrere zur Auswahl

Einheitsgröße

Klassischer Alltagsrucksack

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Adidas „Baseball Lightweights Metal“ Cap für 11,39 Euro

Die Adidas „Baseball Lightweights Metal“ ist eine leichte Baseball-Cap in der Farbe Wonder Alumina und lässt sich als schlichtes Accessoire zu Sport- und Freizeitkleidung kombinieren. Die Variante in Größe M bis L kostet zum Prime Day 11,39 Euro. Damit ist die Cap genauso günstig wie zum bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr.

Baseball-Cap in Wonder Alumina

Größe M bis L

Leichte Ausführung

Adidas Baseball Lightweights Metal Cap 11,39 € statt18 € -37% Zum Angebot*

Adidas „Terrex Multi Climawarm Hybrid-Kapuzenjacke“ für 69,99 Euro

Die isolierte Damenjacke verbindet Strick- und Webmaterialien mit einer dünnen Isolationsschicht für Wanderungen bei kühlem Wetter. Die schwarze Ausführung in XL kostet 69,99 Euro und liegt damit 50,01 Euro beziehungsweise rund 42 Prozent unter dem bisherigen Jahrestiefpreis.

Isolierte Hybridjacke

Kapuze und Reißverschlusstaschen

Damenmodell in Schwarz

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Adidas „Defiant Speed 2“ Tennisschuhe für 75,99 Euro

Die Herrenschuhe kombinieren ein luftdurchlässiges Mesh-Obermaterial mit einer dämpfenden Lightstrike-Zwischensohle. Eine verstärkte Fersenkappe unterstützt den Sitz des Fußes bei Bewegungen auf dem Tennisplatz. Los geht es am Prime Day bei 75,99 Euro – rund 37 Prozent unter dem bisherigen Jahrestiefpreis.

Mesh-Obermaterial und Lightstrike-Dämpfung

Verstärkte Fersenkappe und Gummiaußensohle

Herrenmodell

Adidas Defiant Speed 2 75,99 € statt120 € -37% Zum Angebot*

Adidas „D4T Workout Shirt“ für 24 Euro

Das „D4T Workout Shirt“ ist ein Herrenoberteil fürs Training. Der Aktionspreis liegt je nach Größe und Farbe mit 24 Euro bis zu 40 Prozent unter dem bisherigen Jahrestiefpreis.

Trainingsshirt für Herren

Crew-Ausschnitt

Mehrere Größen und Farben

Adidas D4T Workout Shirt 24 € statt40 € -40% Zum Angebot*

Adidas „ADI365 Running Formotion Iconic Shorts“ für 23,85 Euro

Die Laufshorts für Herren gibt es am Prime Day ab 23,85 Euro, eine Ersparnis von bis zu 40 Prozent gegenüber dem Jahrestiefpreis.

Laufshorts für Herren

Aus recyceltem Polyester

Reißverschlusstasche innen

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Amazon Prime ist Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

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Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.