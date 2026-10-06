Zum Prime Day (6. und 7. Oktober 2026) reduziert Amazon zahlreiche Produkte von Bosch. Die Angebote reichen von Küchengeräten und Staubsaugern bis zu Werkzeugen für Haus und Garten. Auffällig ist bei mehreren Produkten der Preis: Einige erreichen den bisherigen Tiefstpreis der vergangenen zwölf Monate oder liegen nur wenige Cent darüber. Die genannten Angebote gelten für Prime-Mitglieder und können während der Aktion zeitlich oder in der Stückzahl begrenzt sein.

>> Die besten Deals zum Amazon-Prime-Day finden Sie hingegen im Highlights-Artikel. <<

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Bosch Serie 6 Airfryer mit Doppelkammer für 139 Euro

Die Bosch Serie 6 MAFD661B0 ist eine Heißluftfritteuse mit zwei getrennten Garkammern und insgesamt 12 Litern Fassungsvermögen. Zur Ausstattung gehören sechs Programme; durch die beiden Kammern lassen sich unterschiedliche Speisen parallel zubereiten. Der Aktionspreis von 139 Euro entspricht dem bisherigen Tiefstpreis der vergangenen zwölf Monate.

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Bosch ErgoMixx Stabmixer für 26,99 Euro

Der Bosch ErgoMixx MSM66120 ist ein 600-Watt-Stabmixer, der neben dem Pürieren auch zum Zerkleinern von Zutaten ausgelegt ist. Zum Prime Day kostet das Modell 26,99 Euro und unterbietet damit den bisherigen Tiefstpreis im Jahresverlauf von 29,99 Euro um drei Euro.

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Bosch PNEO Fahrradpumpe für 47,99 Euro

Die elektrische Bosch PNEO ist eine kompakte Akku-Luftpumpe, mit der sich unter anderem Fahrradreifen ohne separate Stand- oder Handpumpe aufpumpen lassen. Zum Prime Day kostet sie 47,99 Euro und liegt damit 9,14 Euro beziehungsweise rund 16 Prozent unter dem bisherigen Tiefstpreis im Jahresverlauf von 57,13 Euro.

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Bosch Serie 8 Staubsauger BGL8XPER für 189,99 Euro

Der Bosch Serie 8 BGL8XPER ist ein klassischer Bodenstaubsauger mit Beutel und einer Leistung von 700 Watt. Das Modell richtet sich damit vor allem an Haushalte, die bewusst auf einen kabelgebundenen Staubsauger setzen. Mit 189,99 Euro erreicht der Staubsauger seinen bisherigen Jahrestiefstpreis.

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Bosch EasyChain 18V-15-7 für 84,77 Euro

Die kompakte Akku-Kettensäge Bosch EasyChain 18V-15-7 ist für kleinere Sägearbeiten rund um Haus und Garten vorgesehen. Das hier angebotene Modell wird ohne Akku und Ladegerät verkauft und eignet sich daher insbesondere für Nutzer, die bereits passende Bosch-18V-Akkus besitzen. Mit 84,77 Euro liegt der Prime-Day-Preis praktisch auf dem bisherigen Jahrestief von 84,78 Euro.

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Bosch Professional Akku-Gebläse GBL 18V-120 für 57,23 Euro

Das kompakte Akku-Gebläse von Bosch Professional eignet sich unter anderem zum Entfernen von Staub und Schmutz und ist Teil des 18-Volt-Systems des Herstellers. Mit 57,23 Euro liegt der Prime-Day-Preis rund 50 Prozent unter dem regulären Preis.

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Bosch Professional GMS 120-27 für 72,97 Euro

Das Bosch Professional GMS 120-27 hilft dabei, Metalle, spannungsführende Leitungen und Holz hinter Wänden zu orten. Laut Produktangaben erreicht das Gerät je nach Material Detektionstiefen von bis zu 120 Millimetern; zum Lieferumfang gehören außerdem Markierstift und Schutztasche. Der Aktionspreis von 72,97 Euro liegt einen Cent unter dem bisherigen Jahrestiefstpreis von 72,98 Euro.

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Bosch UniversalBrush mit 10 Aufsätzen für 37,98 Euro

Die elektrische Bosch UniversalBrush ist für Reinigungsarbeiten etwa an Fliesen, Herd, Pfannen und Töpfen gedacht. Bei diesem Set gehören zehn unterschiedliche Reinigungsaufsätze sowie eine Tasche zum Lieferumfang. Mit 37,98 Euro liegt der Aktionspreis praktisch auf dem bisherigen Jahrestief von 37,99 Euro.

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Amazon Prime ist Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

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Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

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Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.