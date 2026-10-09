Neue Zahlen zur Grippeimpfung zeigen eine bemerkenswerte Tendenz

Für viele Menschen lohnt sich jetzt eine Impfung

Die wichtigsten Infos zum Grippenschutz im Überblick

Zum ersten Mal seit fünf Jahren ist die Zahl der Grippeimpfungen wieder leicht gestiegen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK), die dieser Redaktion exklusiv vorliegt. Demnach nahmen im Winter 2025/2026 rund 40 Prozent der TK-Versicherten ab 60 Jahren eine Grippeschutzimpfung in Anspruch.

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„Eine Impfung ist ein hochwirksamer Schutz gegen eine Grippe, vor allem für Risikogruppen wie ältere Menschen und medizinisches Personal. Insofern ist eine steigende Impfbereitschaft natürlich erfreulich. Von der EU-Zielquote von 75 Prozent sind wir allerdings noch weit entfernt“, betont Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK.

Grippeimpfung: In welchen Bundesländern ist die Impfquote am höchsten?

Wie schon in den Vorjahren nahmen auch in der vergangenen Impfsaison TK-Versicherte über 60 Jahren in den östlichen Bundesländern häufiger eine Grippeschutzimpfung in Anspruch als Versicherte im Süden und Südwesten Deutschlands.

Am höchsten war die Impfquote 2025/2026 in Sachsen-Anhalt mit 54 Prozent, gefolgt von Sachsen mit 50 Prozent. In Baden-Württemberg fiel die Impfquote mit 25 Prozent hingegen nur halb so hoch aus.

Grippeimpfung in der Apotheke: Wie verbreitet ist das Angebot?

Seit 2022 kann auch in Apotheken gegen Influenza geimpft werden. Bislang geschieht das jedoch bundesweit nur in etwa jeder achten Apotheke – und wenige Versicherte nutzen das Angebot. Im Winter 2025/2026 ließen sich nur rund 60.000 TK-Versicherte in einer Apotheke eine Grippeschutzimpfung verabreichen. Von den TK-Versicherten über 60 Jahren wurden weniger als ein Prozent in einer Apotheke geimpft.

Grippeimpfung 2026: Ab wann und für wen ist sie sinnvoll?

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Grippeimpfung unter anderem für Menschen ab 60 Jahren, Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel sowie Personen mit gesundheitlicher Gefährdung, Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und medizinisches Personal. Um rechtzeitig geschützt zu sein, empfiehlt die STIKO, sich von Oktober bis Mitte Dezember impfen zu lassen.

Zeitpunkt Idealerweise im Oktober/November geimpft werden, vor Beginn der Grippewelle – eine Impfung ist aber auch später noch sinnvoll. Wirkungseintritt Der Impfschutz baut sich erst nach ca. 10-14 Tagen vollständig auf. Für wen? Besonders empfohlen für Menschen ab 60 Jahren, Schwangere, chronisch Kranke, medizinisches Personal und Kontaktpersonen von Risikogruppen. Jährliche Auffrischung Die Impfung muss jedes Jahr neu erfolgen, da sich die Grippeviren verändern und der Impfstoff jährlich angepasst wird. Wirksamkeit Schützt nicht zu 100 Prozent, verringert aber deutlich das Risiko für schwere Verläufe, Komplikationen und Krankenhausaufenthalte. Verträglichkeit Häufigste Nebenwirkungen sind Rötung/Schmerz an der Einstichstelle, leichtes Fieber oder Müdigkeit für 1-2 Tage; schwere Nebenwirkungen sind selten. Kostenübernahme Für Risikogruppen übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland die Kosten vollständig.

fmg