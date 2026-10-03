Wenn sich Nora und ihr Partner am Wochenende sehen, unternehmen sie Ausflüge, backen Plätzchen, schmieden Zukunftspläne. Er macht ihr Komplimente und Geschenke. Es ist die Art von Beziehung, nach der sich Nora gesehnt hat: vertraut, freundlich, verlässlich. Sie kennt diesen Mann schon seit ihrer Schulzeit. „Ich hätte Stein und Bein geschworen, ich weiß, wer er ist und kann ihn einschätzen“, erzählt sie immer noch fassungslos. Nora bringt ein Kind mit in die Beziehung, mit ihm bekommt sie zwei weitere. Sie wünscht sich nichts mehr, als „endlich eine normale Familie zu haben“.

Erst spät erkennt Nora, dass sie sich ausgerechnet vor dem Mann schützen muss, bei dem sie sich anfangs so sicher fühlte – und er sie nicht einfach gehen lassen wird. Nora heißt in Wirklichkeit anders. Auf identifizierende Details wird zu ihrem Schutz verzichtet. Der Text gibt ihre persönliche Schilderung wieder, die durch ihr Umfeld und Dokumente gestützt wird. Ihre Geschichte zeigt, warum Betroffene trotz Gewalt bleiben – und weshalb eine Trennung nicht automatisch das Ende der Bedrohung bedeutet.

Toxische Muster: Erst Aufmerksamkeit, dann Selbstzweifel