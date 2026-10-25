Carina und Jasper (Namen von der Redaktion geändert) kannten sich seit der Schulzeit und fanden als Erwachsene wieder zusammen. Bereits mit Anfang 20 bezogen sie eine Eigentumswohnung. Doch weil Carina ihr Geld immer sofort für andere Dinge ausgab, blieben die Zahlungsraten an ihrem Partner hängen. „Bei mir wären am Ende keine 700 Euro im Monat übrig geblieben, um einen Kredit abzuzahlen“, gibt die 39-Jährige heute zu. „Das schuf natürlich ein Ungleichgewicht.“

Jasper war genervt, wenn Carina zu viele Pakete bestellte. „Es gab auch immer wieder Verbote“, erinnert sie sich. „Also habe ich Sachen heimlich gekauft, weil ich nicht damit konfrontiert werden wollte.“ Doch das Ausmaß ihrer Shoppingsucht konnte die junge Frau nicht ewig verbergen: „Irgendwann war die Wohnung mit meinen Sachen vollgestellt.“ Was Carinas Kaufsucht letztlich mit ihrer Trennung zu tun hatte – und welche Tipps eine Expertin gibt.

Kaufsucht: Warum Carina die Kontrolle verlor