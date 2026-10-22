Wenn die Beziehung sich kalt und fremd anfühlt, schrillen oft die Alarmglocken. Der Partner wirkt distanziert, Gespräche werden oberflächlicher, Berührungen fühlen sich lieblos an und verlieren an Wärme. Was folgt, ist nicht selten ein Gefühl von Traurigkeit und Hilflosigkeit. Dabei sind funktionierende Beziehungen laut einer Harvard–Studie ein Schlüsselfaktor für unser Glück und unsere Gesundheit.

Das Gute: Die emotionale Bindung kann wieder gestärkt werden. Nähe in der Partnerschaft lässt sich zurückgewinnen. Oft genügen dafür kleine, gezielte Impulse. Die Münchener Paartherapeutin Judith Gastner erklärt, was Betroffene direkt in die Tat umsetzen können und was Paare in Krisensituationen wie diesen tunlichst vermeiden sollten.

Beziehung: Auf diese Warnzeichen sollte man laut Paartherapeutin achten