Schon wieder ein unangekündigter Besuch. Wieder ein Kommentar zum Gewicht, zur Frisur oder Kindererziehung. Sofort ist da dieser Reflex: nichts sagen, lächeln, später ärgern. Viele erwachsene Töchter kennen das Gefühl, im Gespräch mit ihrer Mutter binnen Sekunden wieder 16 zu sein.

Warum trifft ausgerechnet die Kritik der Mutter so hart? Und wie lässt sich mit ihr streiten, ohne jedes Mal die halbe Familiengeschichte mitzuverhandeln? Die US-amerikanische Linguistin und Autorin Deborah Tannen, Universitätsprofessorin mit besonderer Auszeichnung am Institut für Linguistik der Georgetown University, untersucht seit Jahrzehnten solche Gesprächsmuster. In ihrem Bestseller „You’re Wearing That?“ geht es um die besondere Dynamik zwischen Müttern und erwachsenen Töchtern.

Mutter-Tochter-Beziehung: Warum Kritik der Mutter besonders tief trifft