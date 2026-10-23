Mein täglicher Begleiter im Winter: Taschentücher. Meine Stimme: Tendenziell deutlich rauer und etwas tiefer. Ich habe das Gefühl, in der Erkältungssaison jeden Schnupfen und generell fast jeden Infekt mitzunehmen, der sich mir bietet. Klar, bei Menschen mit kleineren Kindern im Haus geht es mit Blick auf Krankheiten oft Schlag auf Schlag – Schnupfen folgt auf Halsschmerzen, und bevor die Nasen wieder frei sind, liegt schon der nächste Husten in der Luft.

Doch warum erwischt es vermeintlich auch immer gleich mich, während andere Eltern von Rotznasen verschont bleiben? Sind manche Menschen einfach anfälliger für Infekte als andere? „Absolut. Ja!“, bestätigt Prof. Dr. Mathias Pletz, Infektiologe am Universitätsklinikum Jena und assoziiertes Mitglied am Deutschen Forschungszentrum für Infektionsforschung. Doch woran liegt das? Und: Kann ich das ändern?

Arzt über häufige Erkältungen: Diese drei Faktoren sind dafür verantwortlich