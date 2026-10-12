Am Morgen braucht der Körper Nährstoffe und Energie für den Tag.

Haferflocken sind nicht die beste Wahl fürs Frühstück, da sie mitunter den Blutzucker stark erhöhen können.

Ein gesundes Frühstück sollte verschiedene Nährstoffquellen beinhalten – dazu können Brot und Schokolade gehören.

Die einen mögen es morgens herzhaft mit Brötchen, Wurst und Käse, die anderen bevorzugen Joghurt und Obst. Wieder andere schwören auf den klassischen Haferbrei, der in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen hat und nun als Frühstücks-Superfood gilt. Aber sind Haferflocken am Morgen wirklich der beste Start in den Tag? Was ist das gesündeste Frühstück?

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Die Darm-Expertin Michaela Axt-Gadermann und die Ernährungsberaterin Carolin Kotke geben überraschende Antworten – und verraten eine wichtige Frühstücksregel. Lesen Sie hier unseren neuesten Artikel: Carolin Kotke erklärt, welche drei typischen Frühstücksfehler unterschätzte Dickmacher sind.

Im Idealfall sollte das Frühstück nicht nur schmecken, sondern auch viele Nährstoffe enthalten. © iStock | GMVozd

Haferflocken an Morgen? Besser einweichen statt kochen

Die gute Nachricht zuerst: Dass Haferbrei zum Frühstücks-Liebling avanciert ist, hat seine Berechtigung. Haferflocken sind nämlich tatsächlich extrem gesund. Sie sind vollgepackt mit wichtigen Nährstoffen für den Tag, wie Michaela Axt-Gadermann erklärt: „Haferflocken sind reich an Ballaststoffen, die dem Mikrobiom guttun, und haben einen hohen Anteil an komplexen Kohlenhydraten, Eiweiß und ungesättigten Fettsäuren“, sagt sie. „Sie sind also eine gute Grundlage für ein Frühstück.“

Ernährungsmedizinerin Dr. Michaela Axt-Gadermann rät dazu, Hafermilch in Maßen zu trinken. © Bildschön_Dietzel | Nicole Dietzel

Das einzige Problem: Wenn Haferflocken zu Brei verkocht werden, steigt ihr glykämischer Index. Das bedeutet, dass sie den Blutzuckerspiegel schneller ansteigen lassen. Dafür gibt es allerdings eine Lösung: „Anstelle eines Porridges bieten sich ‚Overnight Oats‘ an“, sagt die Expertin. Dabei werden die Haferflocken über Nacht in Wasser, in Milch, oder einer pflanzlichen Milchalternative eingeweicht.

Das Einweichen hat Dr. Axt-Gadermann zufolge einen weiteren Vorteil: Haferflocken enthalten mit Phytat einen Pflanzenstoff, der Mineralstoffe und Spurelemente bindet. So kann der Körper die Nährstoffe schwerer aufnehmen, sagt Dr. Axt-Gadermann, doch auch hier gibt es einen Trick: „Weicht man die Haferflocken mindestens 30 Minuten lang ein, werden Phytate abgebaut und Mineralstoffe und Spurenelemente können besser vom Körper aufgenommen werden“, so die Expertin.

Was ist das gesündeste Frühstück? Auf eine Regel kommt es besonders an

Grundsätzlich machen Sie nichts falsch, wenn Sie Porridge zum Frühstück essen. Daneben sollte jedoch noch mehr auf dem Speiseplan stehen: „Hafer ist gut, aber er liefert nicht alles, was man für den Start in den Tag benötigt“, sagt die Ernährungsexpertin. „Er enthält zum Beispiel keine Folsäure, kein Beta-Carotin, kein Vitamin C.“

Was also wäre das gesündeste Frühstück? Für Dr. Axt-Gadermann gibt es dafür nicht die eine Zutat. Eintönigkeit auf dem Teller sollte man ihrer Einschätzung nach aber vermeiden: „Die beste Empfehlung für eine gesunde Ernährung ist Abwechslung und Kombination“, sagt sie. Nur so könne der Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt werden. Als Faustregel empfiehlt sie, jede Woche etwa 20 verschiedene Obst- und Gemüsesorten abzudecken.

Die Ernährungsberaterin Carolin Kotke sieht das ähnlich: „Das perfekte Frühstück sollte ausgewogen und vielseitig sein“, so die Expertin. „Es ist wichtig, dass das Frühstück aus einer guten Kombination an Nährstoffen besteht, um den Körper optimal zu versorgen und für den Tag zu stärken.“ Haferflocken bilden Kotke zufolge dabei die perfekte Basis: „Kombiniert werden können Haferflocken zum Beispiel mit Beeren, Bananen oder Äpfeln. Dazu eine Handvoll Nüsse und Samen für gesunde Fette und Proteine.“

Podcast-Folge Gesunde Ernährung: Longevity auf dem Teller Länger Leben 28 Min. 28 Min. Facebook X WhatsApp E-Mail

Reich an Antioxidantien: Expertin rät zu dunkler Schokolade am Morgen

Neben Hafer darf das Frühstück laut Michaela Axt-Gadermann auch mit anderen Getreidesorten bereichert werden. Dazu gehören etwa Dinkelflocken fürs Müsli oder Roggenbrot als deutlich gesündere Alternative zu Weißbrot. Genau wie Kotke empfiehlt die Expertin Nüsse, Kerne und Samen wie Walnüsse, Pekannüsse oder Chiasamen: Sie enthalten wertvolle Omega-3-Fettsäuren.

Nüsse, genau wie Obst und Gemüse, enthalten zudem Antioxidantien, die den Körper vor zellschädigenden freien Radikalen schützen, so Axt-Gadermann. Das dürfte Schokoladenliebhaber freuen, denn auch Kakao ist reich an Antioxidantien. Etwas dunkle Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil (mindestens 70 Prozent) ist laut der Expertin darum durchaus schon am Morgen erlaubt.

Wer morgens keine Kohlenhydrate zu sich nehmen möchte, für den hat Carolin Kotke einen Extra-Tipp: „Griechischer Joghurt mit guten Probiotika und Proteinen, kombiniert mit Nüssen, Samen und Beeren, ist eine super Wahl“, sagt sie. „Aber auch eine Eierspeise mit Gemüse liefert uns wertvolle Proteine, um fit in den Tag zu starten.“

Schokolade mit hohem Kakaoanteil enthält zellschützende Antioxidantien. © iStock | burakkarademir

Kaffee zum Frühstück ist gut für Gehirn und Gefäße

Starke antioxidative Eigenschaften hat auch Kaffee. Obwohl er nicht den besten Ruf habe, sei er extrem gesund, erklärt Axt-Gadermann. Er darf demnach fester Bestandteil des Frühstücks sein. Mindestens drei Tassen Kaffee täglich zu trinken, könne sogar gesundheitliche Vorteile mit sich bringen: „Aktuelle Studien zeigen, dass Kaffeekonsum gut fürs Gehirn ist. Wer regelmäßig Kaffee trinkt, kann sein Risiko für Alzheimer und Parkinson senken.“

Aufgrund des hohen Gehalts an Antioxidantien könne ein moderater Kaffeekonsum zudem das Risiko für Arterienverkalkung und damit zugleich für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken, so Axt-Gadermann weiter. Dazu empfiehlt sie sogar drei bis fünf Tassen. Die im Kaffee enthaltenen Pflanzenstoffe (Polyphenole) seien außerdem gut für das Mikrobiom und unterstützen die Darmgesundheit.

Auf diese Zuckerfallen sollten Sie morgens verzichten

Während wir die gesunden Effekte von Kaffee oft unterschätzen, gibt es viele Lebensmittel, die ungesünder sind, als wir denken. Das gilt vor allem für versteckte Zuckerfallen. „Häufiger Fehler morgens ist, dass lediglich zu einfachen Kohlenhydraten gegriffen wird – und leider auch zu Zucker, der sich in Brot, Aufstrichen, Joghurt oder Fertig-Müslis versteckt“, erklärt Carolin Kotke. „Das sorgt dafür, dass wir nur kurzfristig satt sind, schnell wieder Hunger haben und uns eher müde und träge fühlen.“

Dr. Axt-Gadermann rät von drei Lebensmitteln ganz besonders ab:

Fruchtjoghurt : „Er enthält oft große Mengen an zugesetztem Zucker. Naturjoghurt ohne Zuckerzusatz ist die bessere Wahl.“

: „Er enthält oft große Mengen an zugesetztem Zucker. Naturjoghurt ohne Zuckerzusatz ist die bessere Wahl.“ Müsliriegel : „Haben einen hohen Zucker- und Fettgehalt. Besser sind Haferflocken oder Getreidemischungen.“

: „Haben einen hohen Zucker- und Fettgehalt. Besser sind Haferflocken oder Getreidemischungen.“ Smoothies und Multivitaminsäfte: „Enthalten ebenfalls viel Zucker – vor allem Fruktose, die heute als ungesund gilt und unter anderem auf Dauer die Leber schädigen kann.“

Das zeigt: Viele unserer beliebtesten Frühstücksoptionen sind alles andere als gesund. Es ist aber gar nicht so schwierig, seinen Körper am Morgen mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Statt Müsliriegel oder Cornflakes ist ein zuckerfreier Haferbrei oder Joghurt mit etwas Obst und Nüssen genau das Richtige, um den Körper für den Tag zu stärken.