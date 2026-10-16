Sushi-Burritos, Dalgona-Kaffee, Cronut: Die meisten Trend-Gerichte verschwinden oft so schnell, wie sie gekommen sind. Andere hingegen werden zu festen Begleitern in unserem Alltag. Ein Trend, dem das gelungen ist, sind pflanzliche Milchalternativen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Gesundheit, Klimaschutz und Tierwohl bewegen Menschen dazu, auf Sojamilch und Co. umzusteigen.

Laut einer Marktforschungsumfrage aus dem Jahr 2021 greifen rund drei Viertel der Befragten am liebsten zu Haferdrink als Milchersatz. Doch immer wieder werden Stimmen laut, die Hafermilch und vegane Milchalternativen als minderwertigen Ersatz für Kuhmilch kritisieren. Aber ist Kuhmilch wirklich so gesund? Oder sollten wir der Gesundheit zuliebe doch besser zu pflanzlichen Alternativen greifen? Zwei Ernährungsexperten sind sich da nicht ganz einig.

Hafermilch statt Kuhmilch? Ernährungsexperte sieht Problem bei Nährstoffen