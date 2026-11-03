Es ist eine wichtige Zusicherung in zunehmend unsicheren Zeiten: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei dessen Überraschungsbesuch in Berlin weitere Unterstützung zugesagt. Für die Ukraine ein bedeutsames Signal. Denn Selenskyj weiß: Auf die USA unter einem Präsidenten, dem Geschäfte wichtiger erscheinen als eine langfristige Friedenssicherung, kann er sich nicht mehr uneingeschränkt verlassen.

Montag, Mittwoch, Freitag Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Auch in Europa droht die Unterstützerfront zu bröckeln. In Frankreich könnte die kommende Präsidentschaftswahl zwischen zwei Kandidaten entschieden werden, die sich gegen weitere Hilfen für die Ukraine ausgesprochen haben. Gleichzeitig steht dem Land erneut ein harter Winter bevor.

Ukraine-Krieg: Frieden in Sicht? Das ist höchst zweifelhaft

Ein rasches Ende des Krieges ist trotz neuer diplomatischer Bemühungen nicht in Sicht. Zwar hat die jüngste mehrtägige Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky gezeigt, dass begrenzte Vereinbarungen möglich sind. Doch ob die für kommende Woche geplante nächste Gesprächsrunde zwischen Russland, der Ukraine und den USA auf Beraterebene den Weg zu einem baldigen Frieden ebnen kann, ist höchst zweifelhaft. Kremlchef Wladimir Putin hält bislang an seinen Maximalforderungen fest.

Jan Jessen © FUNKE Foto Services | Lars Heidrich

Wie wenig Anlass es gibt, auf einen ernsthaften Friedenswillen Moskaus zu vertrauen, zeigte sich auch am Vortag von Selenskyjs Berlin-Besuch: Bei der Verteilung von Hilfsgütern in der Region Saporischschja wurden 31 Menschen durch russischen Beschuss getötet. Dass die Ukrainer den Friedensbekundungen aus Russland mit tiefem Misstrauen begegnen, ist daher nur allzu verständlich.