Immer mehr Menschen wissen, dass sie sich auch in Apotheken gegen Grippe impfen lassen können. 76,5 Prozent der Bundesbürger kennen diese Möglichkeit inzwischen, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von Pharma Deutschland hervorgeht. Vor zwei Jahren waren es erst 52,3 Prozent. Auch die Bereitschaft, den Impfschutz in einer Apotheke auffrischen zu lassen, ist wieder gestiegen: 48 Prozent können sich das vorstellen. 2025 waren es 46,6 Prozent.

Für die Umfrage wurden vom 26. bis 28. Oktober 2026 bundesweit 2500 Menschen ab 18 Jahren befragt. Die Ergebnisse lagen dieser Redaktion vorab vor.

Impfangebote in Apotheken und Erinnerungen steigern Impfbereitschaft

Die Entwicklung zeigt, dass niedrigschwellige Angebote beim Impfen an Bedeutung gewinnen. Fast jeder Fünfte (17,3 Prozent) gab an, dass Impfungen an zusätzlichen Orten wie Apotheken ihn dazu motivieren könnten, sich häufiger impfen zu lassen. Noch häufiger nannten die Befragten Erinnerungen, etwa durch Krankenkassen (22,3 Prozent). Auch Kombinationsimpfungen und spontane Terminvergaben stoßen auf Interesse.

Deutlich zurückhaltender sind die Menschen dagegen beim Schutz vor Corona. Nur 22,8 Prozent planen in der laufenden Herbst- und Wintersaison eine Impfung gegen Covid-19. 2024 waren es noch 27,8 Prozent, im vergangenen Jahr war die Bereitschaft auf 21,8 Prozent gesunken. 70,3 Prozent wollen sich in dieser Saison nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Zugleich geben nur noch 37,9 Prozent an, aktuell gegen Covid-19 geimpft zu sein. 2024 waren es 52,4 Prozent. Dabei ist die grundsätzliche Einstellung zu Impfungen weiterhin positiv: 76,8 Prozent bewerten deren Nutzen allgemein positiv.

Corona-Impfung: Auffrischung nur noch ab 75 Jahren empfohlen

Zuletzt wurden die Empfehlungen für die Corona-Auffrischung angepasst. Seit dem 29. Oktober gelten für die Covid-19-Impfung neue Regeln für gesetzlich Versicherte. Eine Kassenleistung ist der Corona-Schutz nicht mehr für alle. Gesunden Erwachsenen wird eine jährliche Auffrischimpfung mit einem Covid-19-Impfstoff grundsätzlich erst ab 75 Jahren empfohlen. Bisher lag die Altersgrenze bei 60 Jahren. Für Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen und weitere Risikogruppen bleibt die Impfung weiterhin empfohlen.