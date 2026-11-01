Langsam geht sie so richtig los: die Erkältungssaison. Immer mehr Schnupfnasen begleiten uns morgens in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit, die Hausarztpraxen füllen sich mit hustenden Patienten. Und als wäre das nicht schon herausfordernd genug, bringt der Nachwuchs eine bunte Mischung aus Keimen aus der Kita mit. So manche Familie kommt hier über Wochen und Monate kaum aus der Infektionswelle heraus.

„Das sind zum Teil bis zu 14 Infekte jährlich, die Kinder und Eltern primär in den ersten zwei Kita-Jahren durchmachen“, weiß Dr. Celine Schlager. Die Ärztin arbeitet in einer Kinderarztpraxis und fokussiert sich auf ganzheitliche Familienmedizin. Sie erklärt im Interview, wie man Erregern und Atemwegsinfekten den Kampf ansagt, der Dauer-Rotznase vorbeugt und schneller wieder fit wird.

Ständig erkältet: Ist das noch normal?