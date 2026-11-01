Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat laut Informationen des ARD-Hauptstadtstudios Bundestagsabgeordnete und Regierungsmitglieder vor einem möglichen Angriff mit Spähsoftware auf ihre Handys gewarnt. Konkret geht es um eine Bedrohungsbenachrichtigung für iPhones von Apple.

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Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) sagte dazu im ARD-„Bericht aus Berlin“, es gebe „eine Meldung von Apple, dass bestimmte Geräte gegebenenfalls kompromittiert wurden mit sogenannter Spyware“. Das BSI habe „superschnell reagiert“ und alle Betroffenen angeschrieben, was in diesem Fall zu tun sei. Nähere Angaben machte er nicht. „Das ist jetzt rein spekulativ, um was es sich hier konkret handelt, das muss man jetzt abwarten.“

Spyware auf Handys besorgt Digitalminister trotz fehlender KI-Spuren

Er würde das nicht unbedingt auf einen KI-Angriff zurückführen, da es Spyware auf Telefonen schon länger gebe. „Das ist trotzdem etwas, was natürlich uns sehr besorgt“, so der Digitalminister.

Spyware ist Schadsoftware, die ohne Wissen und Zustimmung der Nutzer auf Computern oder Smartphones installiert wird, um Daten zu sammeln und an Dritte zu übermitteln. Dazu können Tastatureingaben zählen, Nachrichten, Fotos, Standortdaten sowie Anrufe und Mikrofonaufnahmen.

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Die Programme gelangen meist über manipulierte E-Mail-Anhänge, gefälschte Links oder Apps aus unseriösen Quellen auf ein Gerät; teilweise nutzen sie Sicherheitslücken in veralteter Software aus. Neben Kriminellen und Stalkern setzen auch Staaten Spyware ein.

dpa