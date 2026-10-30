Ein ungewöhnlicher Überflug der Air Force One hat am Donnerstagabend in Washington für Aufregung gesorgt. Ein auf X veröffentlichter Beitrag des White-House-Accounts „Rapid Response 47“ zeigt, wie das Flugzeug über das Weiße Haus fliegt, während Präsident Donald Trump von dort aus den Halloween-Besuchern zuwinkt. „Ein epischer Überflug der Air Force One über das Weiße Haus für die kleinen Halloween-Besucher!“, hieß es in dem Beitrag. Darüber berichtet unter anderem „The Washington Post“.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. An epic Air Force One flyover at the White House for the trick-or-treaters! pic.twitter.com/6Ube2RiKAh — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 29. Oktober 2026

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Die Ankündigung sei allerdings kurzfristig gekommen. „Dieser Überflug wurde allen Anwesenden in der Innenstadt von Washington, D.C., am Pentagon und am National Airport nur fünfzehn Minuten vorher angekündigt. Viele waren davon überrascht, auch wir“, erklärte der Stadtrat von Washington. Für einen Halloween-Schreck sorgte der Überflug jedenfalls – allerdings offenbar auch bei Menschen, die gar nicht zu den Feierlichkeiten gekommen waren.

Tiefflug über Washington D.C. verbreitet Angst unter Einwohnern

Laut Flugverfolgungsdaten flog die Maschine in einer Höhe von etwa 120 bis 300 Metern über die Stadt, berichtet die US‑Zeitung. In sozialen Medien berichteten Nutzer, sie hätten zunächst einen Flugzeugabsturz befürchtet. Der tiefe Überflug sei besonders ungewöhnlich, da der Luftraum über Washington streng kontrolliert wird. „[…] Der Überflug über Washington D.C. war echt beängstigend. Es gab praktisch keine Vorwarnung, und es klang wie ein ganz normales Passagierflugzeug“, schrieb eine Nutzerin auf X.

Die Aktion habe zudem zu Verzögerungen am Flughafen National geführt. Ein Sprecher der Luftfahrtbehörde FAA erklärte, der Flug sei mit ihr abgestimmt worden, berichtet „The Washington Post“. Für den Überflug habe das Flugzeug einen kurzen Zwischenstopp am Flughafen eingelegt. Auch Piloten und Fluglotsen äußerten sich laut Aufzeichnungen des Funkverkehrs kritisch über die Verzögerungen.