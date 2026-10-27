In Israel wird am Dienstag, 27. Oktober, ein neues Parlament gewählt. Für Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geht es um den politischen Rückhalt nach Jahren des Krieges und anhaltender innenpolitischer Kontroversen. Als wichtigster Herausforderer gilt der frühere Generalstabschef Gadi Eisenkot, der mit seiner zentristischen Partei Jashar antritt. Laut Umfragen dürfte es sowohl für das Lager Netanjahus als auch für seine Gegner schwer werden, eine Mehrheit von 61 der 120 Sitze im Parlament zu erreichen.

Wir berichten über die Wahl und die aktuelle Lage in Israel im Newsblog.

mit dpa/AFP/epd/KNA