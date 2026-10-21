Ausgerechnet hinter einem Friedhof steigt ein Feuerball gen Himmel. Am Ende bleiben dichte, schwarze Rauchschwaden: Wie Videos in den sozialen Netzwerken nahelegen, ist in der russischen Exklave Kaliningrad ein russisches Kampfflugzeug abgestürzt. Agenturen berichten unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium, es handele sich bei der Maschine um eine Suchoi Su‑30. Sie soll sich auf einem Übungsflug befunden haben, bevor sie auf dem Boden zerschellte. Die Besatzung sich den Angaben zufolge noch herauskatapultieren. Es bestehe keine Lebensgefahr.

Russland: Zwei Menschen haben in Uralt-Flieger Platz

Das Flugzeug sei in unbewohntem Gebiet abgestürzt und habe keine Munition an Bord gehabt. Hintergründe zu einer möglichen Ursache des Vorfalls gab es zunächst nicht. Die Su-30 ist ein zweisitziges Mehrkampfflugzeug, dessen Entwicklung noch in der Sowjetunion begann.

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Both pilots managed to eject but have been hospitalized with injuries. pic.twitter.com/7EbJn1xKZM — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 21. Oktober 2026

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Russland setzt Maschinen dieses Typs auch in seinem seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine ein. Zudem beklagen die baltischen Staaten und Polen immer wieder Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets. Moskau verweist dabei auf planmäßige Übungsflüge. Es kommt immer wieder vor, dass russische Militärmaschinen bei Übungen abstürzen. Mitunter kommt dabei auch die Besatzung ums Leben.

daw, dpa