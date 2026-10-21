Die US-Regierung auf diplomatischer Mission: Erneut hat Präsident Donald Trump seinen Chef-Verhandler Steve Witkoff nach Europa geschickt. Nachdem er in Oslo den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen hat, landete sein Jet auf dem Flughafen in Sankt Petersburg. Später soll es zu einer Begegnung mit Kreml-Herrscher Wladimir Putin kommen.

Montag, Mittwoch, Freitag Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Unterdessen ist in Russland ein Deutscher festgenommen worden: Wie der Geheimdienst FSB bekanntgab, wird dem Ex-Bundeswehrsoldaten „Söldnertum“ vorgeworfen. Er soll in der Vergangenheit für die Ukraine an der Front gekämpft haben. Warum sich der Deutsche in Russland aufhielt, ist unbekannt.

Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.

Wichtige Updates Vor 32 Minuten Putin spricht mit Trump-Gesandtem Witkoff – US‑Bürger frei 08:52 Uhr Deutscher in Russland wegen „Söldnertums“ festgenommen 08:50 Uhr Trump-Gesandter Witkoff in Russland eingetroffen 11:20 Uhr US-Unterhändler Witkoff zu Ukraine-Verhandlungen in Oslo eingetroffen Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann Putin spricht mit Trump-Gesandtem Witkoff – US‑Bürger frei In St. Petersburg haben die Gespräche von US-Unterhändler Steve Witkoff mit Kremlchef Wladimir Putin über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Zum Auftakt gab Putin die Freilassung eines US-Amerikaners bekannt, der 2024 zu langer Haft verurteilt worden war, weil er als Söldner an der Seite der ukrainischen Streitkräfte gegen russische Truppen gekämpft haben soll. Stephen Hubbard sei bereits auf dem Flughafen Pulkowo in St. Petersburg, sagte der Präsident der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Witkoff dankte Putin für die Freilassung. Er will nach den Unterredungen mit dem russischen Präsidenten von Pulkowo abreisen. Putin selbst dankte US-Präsident Donald Trump erneut, dass er sich um eine Beendigung des Ukraine-Krieges bemühe. Dazu sollte ihn Witkoff über seine Ukraine-Gespräche am Vortag in Oslo informieren, wie der Kremlchef im Konstantinpalast sagte. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann Deutscher in Russland wegen „Söldnertums“ festgenommen Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat laut Medienberichten einen Deutschen wegen des Vorwurfs des „Söldnertums“ für die Ukraine festgenommen. Der FSB habe „einen deutschen Staatsbürger festgenommen, der aktives Mitglied der ukrainischen Streitkräfte ist“, hieß es in einer von mehreren russischen Nachrichtenagenturen am Mittwoch verbreiteten Erklärung des FSB. Demnach soll sich der Mann, dessen Name zunächst nicht bekanntgegeben wurde, für drei Jahre den ukrainischen Streitkräften verpflichtet haben. Der Deutsche sei im November 2025 in die Ukraine gekommen und habe desertiert, da er seinen Sold nicht erhalten habe, erklärte der FSB demnach weiter. Demnach war der Mann zuvor bereits für die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz. Zudem soll er in Somalia und in Syrien gekämpft haben. Der 1976 geborene deutsche „Scharfschütze“ soll zudem bereits zwischen 2016 und 2018 in der Ukraine gedient haben.



Der FSB veröffentlichte ein Video, in dem sich der Mann während seiner Festnahme auf Deutsch äußert. Weshalb sich der Festgenommene in Russland aufhielt, wurde nicht bekannt gegeben. Auch zum Ort und den genaueren Umständen seiner Festnahme wurden keine Angaben gemacht. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann Trump-Gesandter Witkoff in Russland eingetroffen Nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Oslo ist US-Unterhändler Steve Witkoff zu Verhandlungen mit der russischen Führung in St. Petersburg eingetroffen. Der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew empfing Witkoff am Morgen auf dem Flughafen Pulkowo, wie Staatsmedien meldeten. Er will von den Europäern und Amerikanern erarbeitete Vorschläge für eine Friedenslösung in dem russischen Angriffskrieg nun Kremlchef Wladimir Putin unterbreiten. Wann das Gespräch mit Putin im Konstantinpalast beginnt, war zunächst nicht klar. Die US-Regierung hoffe darauf, dass der ausgearbeitete Friedensvorschlag "den Weg zu direkten trilateralen und dann auch breiter angelegten multilateralen Verhandlungen ebnet", sagte ein US-Beamter dem Nachrichtenportal "Axios." Der russische Präsidialbeauftragte Kirill Dmitriew (r) begrüßt den US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff auf dem internationalen Flughafen vor Sankt Petersburg. . Uncredited/TASS/AP/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jonas Stein Rubio: Ukraine-Gespräche zwischen Selenskyj und Witkoff „positiv“ US-Außenminister Marco Rubio hat die Gespräche zwischen dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über ein Ende des Ukraine-Kriegs als „positiv“ bewertet. Witkoff reise nun nach Russland weiter, um dort die in Oslo besprochenen Vorschläge vorzustellen, sagte Rubio am Mittwoch bei einem Besuch in Indien. „Es war positiv, nichts Unerwartetes, nichts Überraschendes“, sagte Rubio. Mit den in Oslo besprochenen Ideen könne Witkoff nun nach St. Petersburg reisen und sie „mit der russischen Seite teilen“. „Dann werden wir sehen, ob wir Fortschritte machen können“, fügte der US-Außenminister hinzu. Rubio räumte zugleich die Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Friedenslösung ein. „Wäre dieser Krieg leicht zu lösen, wäre er schon längst gelöst worden“, sagte er. Nach Angaben eines US-Regierungsvertreters soll Witkoff am Mittwoch den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, soll per Video zugeschaltet werden. Witkoff hatte sich am Dienstag in Oslo mit Selenskyj getroffen. Ein US-Regierungsvertreter sprach anschließend von „sehr produktiven und konstruktiven Diskussionen“ und „bedeutenden Fortschritten“. Ziel der weiteren Beratungen sei es, den Weg für direkte Gespräche zwischen Kiew, Moskau und Washington zu ebnen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Trump: Habe Putin um Freilassung von US-Bürger Hubbard gebeten US-Präsident Donald Trump hat den russischen Staatschef Wladimir Putin nach eigenen Angaben um die Freilassung des seit Jahren inhaftierten US-Bürgers Stephen Hubbard gebeten. Es sei an der Zeit, Hubbard zurückzuholen, sagte Trump am Dienstag in Washington. Der Lehrer im Ruhestand war im Oktober 2024 in Moskau wegen angeblichen „Söldnertums“ für die Ukraine zu einer Haftstrafe von fast sieben Jahren verurteilt worden. Trump sagte, er habe „ausführlich“ mit Putin über den Fall gesprochen. Der US-Präsident deutete an, es könne sich in Kürze etwas bewegen. Die USA hatten in der Vergangenheit wiederholt Gefangene mit Russland ausgetauscht. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Trump drängt Selenskyj erneut zu Abkommen mit Russland US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erneut zu einer Friedenseinigung mit Russland gedrängt. Selenskyj müsse mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin „ein Abkommen schließen“, sagte Trump am Dienstag in Washington. Dies sei auch in Selenskyjs eigenem Interesse. Die Beziehungen zwischen Kiew und Washington hatten sich in den vergangenen Wochen stark verschlechtert. So hatte Trump ein Abkommen mit Moskau über die Lieferung von Diesel-Kraftstoff geschlossen und geplante Sanktionen gegen Russland ausgesetzt. Selenskyj warf den USA zudem vor, wichtige Geheimdienstinformationen zurückzuhalten und die Lieferung von Luftabwehrwaffen zu verzögern. Außerdem klagte er über eine Drosselung der Satelliten-Kommunikationsdienste Starlink und Starshield, die eine wichtige Rolle bei der Abstimmung der ukrainischen Armee, dem Einsatz von Drohnen und deren Abwehr spielen. US-Präsident Donald Trump . Jim WATSON / AFP Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Russischer Satellit kommt europäischem Raumflugkörper gefährlich nahe Ein russischer Satellit hat sich am Wochenende im Weltraum auf weniger als hundert Meter einem europäischen Raumflugkörper angenähert, der Daten für die Ukraine liefert. Es habe keinen friedlichen Grund für dieses Manöver gegeben, sagte Clayton Swope von der Washingtoner Denkfabrik Center for Strategic and International Studies der Nachrichtenagentur AFP. Der im Auftrag der USA vom finnischen Unternehmen ICEYE betrieben Satellit ICEYE-X36 versorgt die ukrainische Armee mit Bildern und Daten im Krieg mit Russland. Der im April ins All geschossene russische Militärsatellit Cosmos-2612 hatte im September begonnen, seinen Kurs zu ändern, wie aus Umlaufbahndaten hervorging, die die Nachrichtenagentur AFP analysieren konnte. Er änderte abrupt seine Geschwindigkeit, um in die gleiche Umlaufbahn wie der finnische Satellit zu gelangen. Am Morgen des 18. Oktober betrug der Abstand zwischen den beiden Flugkörpern weniger als 100 Meter. Am Montagmorgen bewegte sich der russische Satellit dann wieder von ICEYE-X36 weg. Er befindet sich inzwischen in einer Entfernung von mehreren Kilometern zu ihm. Raumfahrtexperten zufolge könnte ein solches Manöver dazu genutzt werden, andere Satelliten zu untersuchen, zu überwachen oder zu stören. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Nach Treffen mit Selenskyj: US-Gesandter reist nach Russland Im Ringen um Frieden in der Ukraine reist US-Unterhändler Steve Witkoff nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern in Oslo weiter nach Russland. „Steve Witkoff wird morgen nach Sankt Petersburg fliegen, um dort Gespräche mit der russischen Führung zu führen", sagte der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Støre, der mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb Gastgeber der Gespräche in Norwegen war, am Dienstagabend. Dabei sollen laut Støre «die Vorschläge, die europäische und amerikanische Kollegen erarbeitet haben», vorgelegt werden. Bei den Gesprächen in Oslo hätten die Parteien etwa Sicherheitsgarantien für die Ukraine, territoriale Fragen, Sanktionen sowie die europäische Sicherheit nach dem Krieg diskutiert, hieß es. Zugeschaltet waren bei dem Treffen neben US-Unterhändler Jared Kushner nach Angaben norwegischer Medien auch Vertreter mehrerer europäischer Länder, darunter Deutschland sowie der EU und der Nato. „Wir sind bereit für Verhandlungen“, betonte Selenskyj. „Wir verlieren den Krieg nicht, aber wir verlieren Menschenleben. Und weil Russland angreift, verlieren wir Menschenleben und Zeit." Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann Selenskyj: Ukraine muss an möglichem Treffen von Putin, Trump und Xi teilnehmen Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Teilnahme seines Landes an einem möglichen Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping gefordert. Gespräche über die Zukunft der Ukraine seien „nur akzeptabel, wenn wir am Verhandlungstisch sitzen“, sagte Selenskyj am Dienstag bei einem Besuch in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Das sei „absolut klar“.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Nato plant Entsendung „zusätzlicher Mittel“ ans Schwarze Meer Nach Drohnenangriffen auf Handelsschiffe vor den Küsten Rumäniens und Bulgariens hat die Nato die Entsendung „zusätzlicher Mittel“ in die Schwarzmeerregion angekündigt. Dazu gehörten „Unterstützung für Überwachung, Aufklärung und forensische Analyse“, erklärte Nato-Sprecherin Allison Hart nach einem Treffen der Nato-Botschafter der Mitgliedstaaten in Brüssel am Dienstag im Onlinedienst X. „Wir werden weiterhin geschlossen auftreten und dafür sorgen, dass wir bereit und in der Lage sind, jeder Bedrohung zu begegnen“, fügte sie hinzu. Seit Anfang Oktober häufen sich die Zwischenfälle vor den Küsten Bulgariens und Rumäniens. Die Angriffe werden russischen Drohnen zugeschrieben. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Erneut Feuer auf Handelsschiff vor Rumäniens Küste Vor der Küste Rumäniens ist erneut ein Feuer auf einem Handelsschiff ausgebrochen. Vier Seeleute wurden zunächst gerettet, ein fünfter später lebend an Bord gefunden. Sieben Besatzungsmitglieder gelten weiterhin als vermisst. Der Vorfall ereignete sich rund 24 Kilometer vor Sulina. Eine Rettungs- und Löschaktion läuft, wie die Schifffahrtsbehörde in Constanța mitteilte.Eine Lösch- und Rettungsaktion sei im Gange, hieß es weiter. Ob der Brand durch einen Treffer mit einer Drohne ausgelöst wurde, konnte die Behörde weder bestätigen noch ausschließen. Auch Rumäniens Staatspräsident Nicusor Dan wollte dazu auf Anfragen von Journalisten in Brüssel keine Angaben machen. Allerdings wolle er am Rande des laufenden EU-Gipfels auch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte über die jüngsten Drohnen-Vorfälle im Schwarzen Meer sprechen, zusammen mit Bulgariens Ministerpräsident Rumen Radew, sagte Dan. Zuvor hatten rumänische Medien berichtet, dass die Besatzungen anderer Schiffe in der Nähe einen Drohnenangriff auf das in Brand gesetzte Schiff beobachtet hätten. Die Stadt Sulina liegt an der Mündung der Donau ins Schwarze Meer. Das Schiff, ein Tanker für chemische Substanzen, war nach Angaben der rumänischen Behörde unter der Flagge von San Marino unterwegs. In der Nacht habe Rumäniens Luftabwehr im Raum Sulina eine Drohne aus Richtung der nahe gelegenen Ukraine gesichtet, die aber nach einer Minute wieder vom Radar verschwand, wie das Verteidigungsministerium in Bukarest berichtete. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jonas Stein US-Unterhändler Witkoff zu Ukraine-Verhandlungen in Oslo eingetroffen Der US-Sondergesandte Steve Witkoff ist am Dienstag in der norwegischen Hauptstadt Oslo eingetroffen, wo Gespräche über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs geplant sind. Aufnahmen des norwegischen Fernsehens zeigten, wie Witkoffs Privatjet am Vormittag auf dem Osloer Flughafen landete. In Norwegen ist unter anderem ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant. Nach norwegischen Angaben nehmen auch Ministerpräsident Jonas Gahr Störe und der finnische Präsident Alexander Stubb an den Gesprächen teil. Einem Bericht des US-Nachrichtenportals Axios zufolge wollen auch Vertreter Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs, Polens und der Nato sowie weitere europäische Spitzenvertreter nach Oslo reisen. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, soll nach Angaben aus Oslo per Video zugeschaltet werden. Anschließend will Witkoff nach Moskau weiterreisen. Auf die Frage nach einem möglichen Witkoff-Besuch erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag, Moskau hoffe auf ein Treffen „in naher Zukunft“. Das US-Verhandlungsteam könne den russischen Präsidenten Wladimir Putin dann über „die Kontakte mit den Ukrainern und den Europäern informieren“, fügte Peskow hinzu. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff am Osloer Flughafen. Foto: Stian Lysberg Solum/picture alliance / NTB Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jonas Stein Moskaus Angriffe auf Exportrouten: Kallas warnt vor „perfektem Sturm“ Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnt angesichts der Intensivierung russischer Angriffe auf ukrainische Exportrouten in der Schwarzmeer-Region vor einer neuen globalen Ernährungskrise. Die globalen Getreidevorräte seien derzeit zwar größer als 2022, als Russland 20 Millionen Tonnen ukrainisches Getreide blockiert habe, erklärte Kallas im Europäischen Parlament in Straßburg. Derzeit gebe es aber zusätzlich zu der Situation im Schwarzen Meer weitere Risiken für die weltweite Lebensmittelversorgung. Dies seien Dürren auf beiden Halbkugeln, der Konflikt im Nahen Osten mit negativen Folgen für Düngemittelexporte und ein besonders starkes Klimaphänomen, das Kallas „Super El Niño“ nannte. „Das globale Ernährungssystem steht vor einem perfekten Sturm“, warnte die frühere estnische Regierungschefin. Die weltweiten Getreidepreise lägen inzwischen auf dem höchsten Stand seit Februar 2023. Zu den jüngsten Entwicklungen in der Schwarzmeer-Region sagte Kallas, sechs Angriffe mutmaßlich russischer Drohnen innerhalb von zehn Tagen markierten eine gefährliche und inakzeptable Eskalation. Die Ukraine sei einer der wichtigsten Agrar-Exporteure der Welt und liefere etwa 15 Prozent der weltweiten Maisexporte. Zudem liefere sie 10 Prozent der Weizenexporte, 15 bis 20 Prozent der Gerstenexporte und 50 Prozent der weltweiten Sonnenblumenölexporte. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

mit dpa/AFP/epd/KNA