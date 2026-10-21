Die US-Regierung auf diplomatischer Mission: Erneut hat Präsident Donald Trump seinen Chef-Verhandler Steve Witkoff nach Europa geschickt. Nachdem er in Oslo den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen hat, landete sein Jet auf dem Flughafen in Sankt Petersburg. Später soll es zu einer Begegnung mit Kreml-Herrscher Wladimir Putin kommen.
Montag, Mittwoch, Freitag
Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.
Unterdessen ist in Russland ein Deutscher festgenommen worden: Wie der Geheimdienst FSB bekanntgab, wird dem Ex-Bundeswehrsoldaten „Söldnertum“ vorgeworfen. Er soll in der Vergangenheit für die Ukraine an der Front gekämpft haben. Warum sich der Deutsche in Russland aufhielt, ist unbekannt.
Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.
mit dpa/AFP/epd/KNA