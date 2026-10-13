In Sachsen-Anhalt wird demnächst ein neuer Ministerpräsident gewählt. Die stärkste Fraktion im Landtag, die AfD, hofft dabei, ihren Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund erfolgreich durchzubringen. Kurz nachdem die Partei den Landtagspräsidenten und seinen Vize stellen durfte, trifft die CDU nun Sicherheitsvorkehrungen: Von der einstigen Regierungspartei soll es keine Stimmen geben. In der AfD sorgt das für keine Aufregung.

Wir berichten über die politische Lage in Sachsen-Anhalt und die Regierungsbildung in Magdeburg im Blog.

fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA