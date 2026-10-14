Die Linke bemüht sich um eine rot-grün-rote Koalition und könnte mit Elif Eralp erstmals eine Regierende Bürgermeisterin in Berlin stellen. Doch wegen Antisemitismusvorwürfen gegen die Partei gestalten sich die Gespräche schwierig. Seit der Vorwoche laufen Sondierungen über eine Regierungsbildung mit Grünen und SPD – diese wurden nun von Grünen und SPD unterbrochen. Auslöser war die Aufnahme einer umstrittenen Abgeordneten in die Linken-Fraktion.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hatte SPD und Grüne jüngst aufgefordert, in der Hauptstadt keine Koalition mit der Linken einzugehen. Die Gespräche mit „dieser linksradikalen Partei“ müssten sofort beendet werden. Andernfalls sei das auch eine Belastung für die schwarz-rote Koalition im Bund.
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mit Material der Nachrichtenagenturen