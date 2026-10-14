Bündnis 90/DIE GRÜNEN Berlin on Instagram: "Berlin hat am 20. September einen Politikwechsel gewählt. Wir wollen diesen Auftrag annehmen. Wir wollen Rot-Grün-Rot. Wir wollen uns mit der SPD und der Linkspartei einsetzen für bezahlbares Wohnen, für eine echte Verkehrswende, echten Klimaschutz, der sozial gestaltet ist. Alle drei Farben haben Programme, die voll mit Ideen gespickt sind, wie wir Berlin gemeinsam nach vorne bringen können. Gestern hat sich die Linksfraktion konstituiert. Sie hat sich dabei auf eine eigene Erklärung zum Kampf gegen Antisemitismus, den Schutz jüdischen Lebens und das Existenzrecht Israel geeinigt, die von allen 44 anwesenden Abgeordneten unterzeichnet wurde. Da wir über das Vorgehen und den Inhalt der nun vorliegenden Erklärung erst kurzfristig informiert worden waren. haben wir uns die Zeit genommen, diese zunächst anzuschauen und zu bewerten. Für uns ist entscheidend, dass unsere gemeinsame Berliner Erklärung gegen Antisemitismus gilt. Für diese Bewertung hatten wir die für den gestrigen Abend geplanten Sondierungsgespräche gemeinsam mit der SPD pausiert. Wir werden die gemeinsamen Gespräche fortführen. Wir wollen, dass die gemeinsamen Gespräche erfolgreich enden. Jetzt geht es darum, die programmatischen Übereinstimmungen zu einer guten Führung und gutem Politikmanagement werden zu lassen. Die ersten Verhandlungswochen waren schwierig - für alle drei Farben. Die Sondierungsgespräche dreier demokratischer und progressiver Parteien, die auch schon gemeinsam für Berlin Verantwortung getragen haben, haben ein bundesweites Echo produziert. Und all das, während in Sachsen-Anhalt ein Landtagspräsident und Vizepräsident der als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD gewählt wird. Wir werden den Wähler*innenauftrag der Berliner*innen annehmen, und an einem Gelingen des Politikwechsels in Berlin arbeiten."

998 likes, 155 comments - gruene_berlin on October 14, 2026: "Berlin hat am 20. September einen Politikwechsel gewählt. Wir wollen diesen Auftrag annehmen. Wir wollen Rot-Grün-Rot. Wir wollen uns mit der SPD und der Linkspartei einsetzen für bezahlbares Wohnen, für eine echte Verkehrswende, echten Klimaschutz, der sozial gestaltet ist. Alle drei Farben haben Programme, die voll mit Ideen gespickt sind, wie wir Berlin gemeinsam nach vorne bringen können. Gestern hat sich die Linksfraktion konstituiert. Sie hat sich dabei auf eine eigene Erklärung zum Kampf gegen Antisemitismus, den Schutz jüdischen Lebens und das Existenzrecht Israel geeinigt, die von allen 44 anwesenden Abgeordneten unterzeichnet wurde. Da wir über das Vorgehen und den Inhalt der nun vorliegenden Erklärung erst kurzfristig informiert worden waren. haben wir uns die Zeit genommen, diese zunächst anzuschauen und zu bewerten. Für uns ist entscheidend, dass unsere gemeinsame Berliner Erklärung gegen Antisemitismus gilt. Für diese Bewertung hatten wir die für den gestrigen Abend geplanten Sondierungsgespräche gemeinsam mit der SPD pausiert. Wir werden die gemeinsamen Gespräche fortführen. Wir wollen, dass die gemeinsamen Gespräche erfolgreich enden. Jetzt geht es darum, die programmatischen Übereinstimmungen zu einer guten Führung und gutem Politikmanagement werden zu lassen. Die ersten Verhandlungswochen waren schwierig - für alle drei Farben. Die Sondierungsgespräche dreier demokratischer und progressiver Parteien, die auch schon gemeinsam für Berlin Verantwortung getragen haben, haben ein bundesweites Echo produziert. Und all das, während in Sachsen-Anhalt ein Landtagspräsident und Vizepräsident der als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD gewählt wird. Wir werden den Wähler*innenauftrag der Berliner*innen annehmen, und an einem Gelingen des Politikwechsels in Berlin arbeiten.".