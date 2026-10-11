Zweieinhalb Wochen nach der Berlin-Wahl haben sich Linke, Grüne und SPD nach ihren Vorgesprächen auf die Aufnahme von Sondierungsgesprächen verständigt. Zuvor gab es eine Einigung über den Umgang mit Antisemitismus. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sieht mittlerweile keine Grundlage mehr für ein Bündnis mit der Linken.

Wir berichten über aktuelle Entwicklungen nach der Berlin-Wahl im Newsblog.

News zur Berlin-Wahl 2026

mit Material der Nachrichtenagenturen