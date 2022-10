Kiew: Schwere Explosionen - So rächt sich Putin für die Krim-Brücke

Berlin. Schwere Explosionen in Kiew: Die ukrainische Hauptstadt ist laut Bürgermeister Vitali Klitschko unter russischem Raketenbeschuss. Es ist der massivste Schlag seit Monaten. Das Präsidialamt erklärte am Morgen, dass Russland "viele Städte" angreife, darunter Lwiw, Ternopil und Dnipro. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte auf Telegram, Russland versuche, sein Land zu vernichten.

Die Angriffe sind die Vergeltung für die Teil-Zerstörung der Brücke, die Russland und die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim verbindet. Nach dem Vorfall am Wochenende sprach Kreml-Chef Wladimir Putin von einem "Terroranschlag" und machte den ukrainischen Geheimdienst SBU dafür verantwortlich. Kurz vor dem Angriff auf Kiew drohte der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, der Ukraine mit der Vergeltung für die Explosionen.

Angriff auf Kiew: War der Geheimdienst das Hauptziel?

Die Brücke ist strategisch wichtig, wegen der Versorgung der Krim. Der Angriff war eine Botschaft: Dass die Ukraine sich zutraut, alle seit 2014 verlorenen Gebiete zurück zu erobern, einschließlich der Halbinsel Krim. Die Antwort der Russen im Ukraine-Krieg ist allerdings auch ein Signal: Wiewohl den Invasoren die Soldaten fehlen, so sind sie doch in der Lage, mit Raketen die ukrainischen Städte zu treffen.

Die Explosionen am Morgen ereigneten sich im Zentrum, wie Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Nach Angaben der Rettungsdienste gab es bei dem Angriff Tote und Verletzte.

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg

Moskau hatte wiederholt damit gedroht, Kommandostellen in der ukrainischen Hauptstadt ins Visier zu nehmen, wenn der Beschuss russischen Gebiets nicht aufhöre. Medwedew hatte am Sonntag gesagt: "Russlands Antwort auf dieses Verbrechen kann nur die direkte Vernichtung der Terroristen sein." In Russland werden dem ukrainischen Geheimdienst mehrere Anschläge zur Last gelegt, unter anderem auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2 und auf die russische Journalistin und Kriegsunterstützerin Darja Dugina.

