Hartz IV, Rente & 9-Euro-Ticket: Ampel beschließt neues Entlastungspaket

Bis in die Nacht hat die Koalition über das dritte Entlastungspaket verhandelt. Olaf Scholz will die Ergebnisse am Sonntag vorstellen.

Wegen des Angriffskrieges in der Ukraine wollen die G7-Staaten weltweit eine Preisobergrenze für russische Öllieferung durchsetzen. Es solle eine "breite Koalition" von Staaten gebildet werden, um die Maßnahme "dringend" umzusetzen, heißt es in einer nach Beratungen der G7-Finanzminister in Berlin veröffentlichten Erklärung.

Berlin. Die Beratungen der Ampel-Koalition über ein drittes Entlastungspaket haben sich bis in den Sonntag hingezogen. Die Ergebnisse will Bundeskanzler OIaf Scholz (SPD) am Vormittag um 11 Uhr vorstellen, wie das Kanzleramt in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Ergebnisse der Beratungen wurden zunächst nicht bekannt. Die Spitzen von SPD, FDP und Grüne hatten den gesamten Samstag darüber verhandelt, wie Bevölkerung und Unternehmen angesichts der dramatischen Preissteigerungen entlastet werden sollen.

Aus Hartz IV soll das Bürgergeld werden

Vertreter der Koalition hatten im Vorfeld der Beratungen mehrfach betont, dass sie mit den neuen Entlastungen vor allem Geringverdiener, Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende unterstützen wollen. Sicher war bereits, dass künftig mehr Menschen Wohngeld erhalten sollen. Die Hartz-IV-Zahlungen sollen durch das neue Bürgergeld ersetzt werden. Bundeskanzler Scholz kündigte zudem an, dass es Steuererleichterungen geben solle.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP, links) und Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, unterhalten sich während des Koalitionsausschusses auf einem Balkon des Bundeskanzleramtes.

Foto: Christophe Gateau / dpa

Bundesjustizminister Buschmann zeigte sich in einem Tweet zufrieden. "Sehr gutes Ergebnis", twitterte er am Morgen - und verwies ebenfalls auf die für den Vormittag geplante Pressekonferenz.

Es ist vollbracht.

Sehr gutes Ergebnis.

Mehr Details ab 11 Uhr in der Pressekonferenz. #Koalitionsausschuss #Entlastungspaket — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) September 4, 2022

Entlastungen: Was wird aus dem 9-Euro-Ticket?

Die Koalition wollte ein ganzes Bündel von Maßnahmen vorlegen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte ein „wuchtiges“ Paket versprochen und stellte Entlastungen in Milliardenhöhe in Aussicht. Dazu könnten erneute Einmalzahlungen und eine Nachfolge für das Ende August ausgelaufene 9-Euro-Ticket gehören. Um die Folgen der hohen Preissteigerungen insbesondere für Energie abzudämpfen, hatte die Regierung bereits zwei Entlastungspakete im Umfang von rund 30 Milliarden Euro auf den Weg gebracht.

Nach Vorgesprächen ab Samstagmorgen hatten die Vertreter von SPD, FDP und Grünen ab dem Mittag in der großen Runde über das neue Entlastungspaket beraten. Ein Durchbruch ließ jedoch auf sich warten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.