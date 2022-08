Die EU will ein mit Russland geschlossenes Abkommen zur Erleichterung der Visa-Vergabe vollständig aussetzen. Mehr in Kürze.

Eilmeldung Ukraine-Krieg: EU will Visaverfahren mit Russland aussetzen

Berlin. Als weitere Strafmaßnahme wegen des Ukraine-Kriegs wird EU ein mit Russland geschlossenes Abkommen zur Erleichterung der Visa-Vergabe für Reisende vollständig aussetzen. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch nach Beratungen der Außenminister in Prag an.

(fmg/dpa)

Mehr in Kürze.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.