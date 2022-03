Ukraine-Krieg: USA warnt vor Biowaffen - Russland streut Falschinformationen

Berlin. Es ist ein altbekanntes Muster: Die Behauptung, dass ein Land im Besitz von Massenvernichtungswaffen sei, wird häufig als Rechtfertigung kriegerischer Eskalationen herangezogen. Der Kreml hat zuletzt Falschmeldungen gestreut, die Ukraine entwickle im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums Bio-Waffen. Nun wächst die Befürchtung, dass es zu einem russischen Einsatz biologischer oder chemischer Waffen im Ukraine-Krieg kommen könnte: Die US-Regierung geht davon aus, dass die gezielte Verbreitung von russischen Falschinformationen einen Einsatz selbiger Waffen vorbereiten soll.

Now that Russia has made these false claims, and China has seemingly endorsed this propaganda, we should all be on the lookout for Russia to possibly use chemical or biological weapons in Ukraine, or to create a false flag operation using them. It’s a clear pattern. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

Mit den Behauptungen wolle Moskau den Weg dafür bereiten, den ungerechtfertigten Angriffskrieg in der Ukraine weiter eskalieren zu lassen, warnte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, am Mittwoch über Twitter. Dabei folge Russland einem klaren Verhaltensmuster - entweder um selbst Massenvernichtungswaffen einzusetzen, oder für die Vortäuschung eines ukrainischen Angriffs, um eine Fortsetzung des Krieges zu rechtfertigen, twitterte Psaki.

Kreml wirft USA Finanzierung von Biowaffen-Programm vor

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, erneuerte am Donnerstag den Vorwurf, dass Washington ein Biowaffen-Programm in der Ukraine finanziert habe. Dem Ministerium lägen Dokumente über die militärisch-biologischen Aktivitäten der USA in der Ukraine vor, sagte Konaschenkow im morgendlichen Briefing zur Lage in der Ukraine. Die vom Pentagon finanzierten Forschungen hätten die Entwicklung "eines Mechanismus zur heimlichen Verbreitung tödlicher Krankheitserreger" zum Ziel, so der Ministeriumssprecher in Moskau.

Erst am Montag hatte das russische Verteidigungsministerium behauptet, in der Ukraine existiere ein Netzwerk von Bio-Laboren, die im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums arbeiteten. Diese Behauptung wurde von internationalen Faktencheckern längst entkräftet, so etwa unter stopfake.org oder politifact.com.

USA: Biowaffen-Labore in der Ukraine "kompletter Unsinn"

Die "russischen Falschinformationen" seien "kompletter Unsinn", erklärte am Mittwoch der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price. Die USA betrieben keine Labore für biologische oder chemische Waffen in der Ukraine und respektierten die internationalen Verträge zu chemischen und biologischen Waffen in vollem Umfang.

Psaki wies darauf hin, dass Russland hingegen immer wieder chemische Waffen eingesetzt habe - etwa bei Anschlägen auf politische Widersacher von Präsident Wladimir Putin wie Alexej Nawalny. Außerdem unterstütze Moskau den syrischen Machthaber Baschar al-Assad, dessen Regime "wiederholt chemische Waffen eingesetzt hat". Für Russland habe es Methode, dem Westen Verstöße vorzuwerfen, die das Land selbst begehe. China scheine die russische Propaganda weiter zu verbreiten, schrieb Psaki.

Vereinte Nationen: Keine Informationen zu Biowaffen aus der Ukraine

Die Vereinten Nationen hatten zuvor bereits erklärt, nichts über angeblich in der Ukraine produzierte Massenvernichtungswaffen zu wissen. UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte in New York, der Weltgesundheitsorganisation seien "keine Aktivitäten der ukrainischen Regierung bekannt, die ihren internationalen Vertragsverpflichtungen widersprechen, einschließlich chemischer oder biologischer Waffen."

Ukraine-Krieg: Was sind Biowaffen?

Die Vereinten Nationen definieren biologische Waffen als "gezielt eingesetzte" und "infektiöse Stoffe, die Krankheiten oder Tod bei Mensch, Tier und Pflanzen verursachen", wie die Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) zitiert. Sie zählten gemeinsam mit nuklearen, chemischen und radiologischen Mitteln zu den Massenvernichtungswaffen. Eine der bekanntesten Biowaffen ist das Anthrax-Bakterium, der gefährliche Erreger von Milzbrand.

Was sind chemische Waffen?

Auch chemische Waffen zählen zu den Massenvernichtungswaffen, wie die BPB schreibt. Chemische Kampfstoffe können demnach eine "erstickende, lähmende oder giftige Wirkung" mit sich bringen. Auch die Gruppe der Nervengifte Nowitschok, die durch die Fälle Skripal und Nawalny bekannt wurde, zählt zu den Kampfstoffen dieser Kategorie.

(raer/dpa/afp)

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.waz.de