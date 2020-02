Hanau: Tödliche Schüsse: Was wir bisher wissen – und was nicht

Amoklauf Bluttat in Hanau: Was wir bisher wissen – und was nicht

Berlin/Hanau. Im hessischen Hanau sind am späten Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag mehrere Menschen erschossen worden. Der Täter war ein 43-jähriger Deutscher aus Hanau – es gibt Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv. Die Polizei ermittelt wegen Terrorverdachts.

Hanau: Was wir bisher über die Bluttat wissen – und was noch nicht:

Die Tatorte

Am Mittwochabend fallen in der Hanauer Innenstadt gegen 22 Uhr die ersten Schüsse. Der erste Tatort ist eine Shisha-Bar am Heumarkt, einer Straße, die etwas am Rande der Innenstadt von Hanau mit seinen rund 100.000 Einwohnern liegt. Es ist eine Gegend mit Spielhallen, Wettlokalen und Döner-Imbissbuden. Hier sterben die ersten Menschen.

Der zweite Tatort ist fast in Laufnähe, mit dem Auto sind es bis dahin nur etwa fünf Minuten. Der Kurt-Schumacher-Platz liegt in einem Wohnviertel. Dort befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnblocks eine Art Kiosk, mit der Aufschrift „24/7 Kiosk“ auf der großen Glasscheibe, auf einem Reklame-Leuchtschild steht „Arena Bar & Café“.

Ein 24-Jähriger, der nach eigenen Angaben der Sohn des Kioskbesitzers ist, erzählt, dass es sich bei den Opfern um zwei Mitarbeiter handelt und einer Person, die er schon von klein auf kenne. Eine mögliche dritte Gewalttat im Stadtteil Lamboy bestätigte sich nicht. Die Polizei war aber auch dort mit einem Großaufgebot vor Ort.

Forensische Ermittler untersuchen den Tatort am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt.

Foto: Thomas Lohnes / AFP

Am Donnerstagmorgen fanden Polizisten in einer Wohnung im Stadtteil Kesselstadt zwei weitere Leichen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um den 43-jährigen mutmaßlichen Attentäter und seine 72-jährige Mutter. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass der Mann seine 72-jährige Mutter und sich selbst erschossen hat. „Beide wiesen Schussverletzungen auf, die Tatwaffe wurde bei dem mutmaßlichen Täter gefunden.“ Alle Entwicklungen nach den Schüssen in Hanau in unserem Newsblog.

Der Täter

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 43-Jährigen Deutschen aus Hanau. Laut Informationen der „Bild“-Zeitung soll es sich um einen Tobias R. handeln. Nach Polizeiangaben liegen derzeit keine Hinweise auf einen weiteren Täter vor. Der Mann sei zuvor nicht im Visier der Ermittler gewesen. Er sei weder als fremdenfeindlich bekannt gewesen noch polizeilich in Erscheinung getreten.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sagte am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden, dass der Mann legalen Zugang zu Waffen hatte. Er war offenbar ein Sportschütze.

Nach der Gewalttat in Hanau sind Rettungskräfte an einem der Tatorte im Einsatz. Foto: Yann SCHREIBER / AFP

Insgesamt starben elf Menschen. Auch der Schütze ist unter den Toten. Foto: Yann SCHREIBER / AFP

In der Wohnung des mutmaßlichen Täters fanden Polizisten seine Leiche sowie einen weiteren Toten. Foto: Boris Roessler / dpa

Die ersten Schüsse fielen gegen 22 Uhr an dieser Shisha-Bar am Heumarkt. Foto: Yann SCHREIBER / AFP

Ermittler sicherten die Spuren. Foto: Andreas Arnold / dpa



Ein Projektil liegt in unmittelbarer Nähe des Tatorts am Heumarkt. Foto: Andreas Arnold / dpa

Die Polizei sperrte die Tatorte ab und bat Passanten, die Gegend zu meiden. Foto: Boris Rössler / dpa

Ein Auto ist mit Thermofolie abgedeckt, neben dem Wagen liegen Glassplitter und eine Jacke, der Tatort ist mit Polizei-Band abgesperrt. Foto: Boris Roessler / dpa

Polizisten haben einem Mann am Tatort Hanau-Kesselstadt Handschellen angelegt. Foto: Boris Roessler / dpa

Die Gegend rund um den Heumarkt ist geprägt von Spielhallen, Wettlokalen und Imbissbuden. Foto: Andreas Arnold / dpa



Das Tatmotiv

Die genauen Hintergründe des Verbrechens waren zunächst noch unklar. Die Polizei fand ein Bekennerschreiben und ein Video, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlungskreisen erfuhr. Medienberichten zufolge soll der Verdächtige in dem Bekennerschreiben „wirre“ und teils rechtsradikale Ansichten geäußert haben.

Die Polizei werte derzeit seine Homepage aus. „Erste Auswerteergebnisse der Homepage des vermeintlichen Täters deuten auf ein fremdenfeindliches Motiv hin.“

Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt nach der Gewalttat in Hanau wegen Terrorverdachts. „Er stuft das Verbrechen als Verdacht einer terroristischen Gewalttat ein“, erklärte Hessens Innenminister Beuth.

Die Opfer

In der Shisha-Bar am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt hat der mutmaßliche Attentäter offenbar fünf junge Menschen erschossen. Unter den Opfern soll auch eine Frau sein, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Weitere Menschen starben am zweiten Tatort in Kesselstadt.

Die Ermittlungen zur Identität der Opfer und zu dem mutmaßlichen Täter dauerten aber noch an, erklärten die Ermittler in Offenbach weiter. Sie richteten einen Medienserver ein, über den Zeugen Handyvideos oder Fotos des Geschehens hochladen können.

Nach ersten Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden sollen unter den Todesopfern viele Menschen mit Migrationshintergrund sein. Ob unter ihnen auch ausländische Staatsbürger sind, war zunächst nicht bekannt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Sicherheitskreisen.

(gem/dpa/afp)

