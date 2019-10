Schießerei Halle: Was wir bislang wissen - und was nicht

In Halle sind zwei Menschen erschossen worden, ein Verdächtiger wurde festgenommen, einer ist auf der Flucht. Was bisher bekannt ist.

Tötungsdelikt Schießerei in Halle: Was wir wissen – und was nicht

Berlin/Halle. Um kurz vor 13 Uhr am Mittwochnachmittag meldet die Polizei Halle einen Großeinsatz. Schon zu diesem Zeitpunkt ist nach Angaben der Sicherheitsbehörden klar, dass „Personen getötet“ wurden.

„Täter flüchtig“, schreibt die Polizei auf Twitter. Und: „Bitte bleiben Sie in Ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf.“

Halle: Schießerei mit Toten – Das muss man wissen:

In Halle ist es zu einer Schießerei gekommen

Mehrere Täter sollen daran beteiligt sein

Die Polizei ist im Großeinsatz

Der Bevölkerung wird geraten, zuhause zu bleiben

Die Lage ist noch unklar

Schießerei in Halle – Was wissen wir über den Angriff in Halle?

Vor einer Synagoge sollen Schüsse gefallen sein, so werden es Zeugen in den Stunden danach berichten. Tatort ist das jüdische Gebetshaus im Paulusviertel, mitten im Zentrum der Stadt in Sachsen-Anhalt. Videos vom mutmaßlichen Täter tauchen auf, ein Mann in dunkelgrüner Kampfmontur, mit Helm und Gewehr. Der Mann feuert auf dem Video Schüsse ab. Die Polizei warnt vor Spekulationen.

Wir haben einen Einsatz in #Halle



Nach ersten Erkenntnissen wurden Personen getötet. Wir fahnden mit Hochdruck. Täter flüchtig. Bitte bleiben Sie in ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Doch klar scheint am frühen Mittwochnachmittag: Es gibt mindestens zwei Tote, eine Frau vor der Synagoge, ein Mann in einem Imbiss.

Halle- Schüsse vor Synagoge – Polizei nimmt Mann fest

Nach Angaben des „Spiegel“ soll es mindestens einen zweiten Täter geben, der mit einem Taxi vom Tatort an der Synagoge geflohen war und auf der Autobahn gestoppt werden konnte.

Die Polizei meldet am Nachmittag eine Festnahme. Doch die Lage ist weiterhin unübersichtlich. Über den Verdächtigen sind am Mittwochnachmittag noch keine Details bekannt.

Die Bevölkerung soll zuhause bleiben.

Foto: Swen Pförtner / dpa

Was ist in Halle im Einzelnen passiert?

Die Polizei spricht von einer „Amoklage“. Nach Angaben von Zeugen und laut Medienberichten soll ein Mann vor dem Eingang der Synagoge mehrere Schüsse abgefeuert haben. Eine Frau wurde getroffen und starb an den Schüssen. Lesen Sie hier: Alle aktuellen Informationen zur Schießerei in Halle im News-Ticker.

Offenbar feuerte der Täter auch auf das große Eingangstor zur Synagoge, um in das Innere der jüdischen Einrichtung zu gelangen. Dort war nach Informationen unserer Redaktion eine größere Gruppe von Menschen, knapp 100 Personen. Juden feiern am 9. Oktober weltweit den höchsten Feiertag Jom Kippur, der nach dem jüdischen Neujahrsfest begangen wird. Die Tür zum Eingang soll den Schüssen jedoch standgehalten haben. Bestätigt hat die Polizei den Tathergang noch nicht.

In Halle ist es vor einer Synagoge zu einer Schießerei gekommen. Es gibt mehrere Tote. Foto: Screenshot: ATV-Halle

Die Polizei ist im Großeinsatz. Foto: Stringer / Reuters

Offenbar sind mehrere Täter in der Innenstadt von Halle unterwegs. Die Lage ist unklar. Foto: REUTERS TV / VIA REUTERS

Die Polizei hat einen Mann festgenommen. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Mindestens zwei Menschen wurden getötet. Foto: REUTERS TV / VIA REUTERS



Polizisten sicherten die Umgebung. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Vor diesem Dönerladen in Halle sollen auch Schüsse gefallen sein. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Die Polizei verlegte Spezialeinheiten und Spezialfahrzeuge wie diesen „Survivor R“ nach Halle. Foto: Swen Pförtner / dpa

Beamte mit Maschinengewehren waren im Stadtgebiet von Halle unterwegs. Foto: Swen Pförtner / dpa

Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben. Foto: Jan Woitas / dpa



Die Polizei riegelte nach den Schüssen mehrere Straßen ab. Foto: Jan Woitas / dpa

Es war zunächst unklar, ob es einen Zusammenhang zu den Vorfällen in Halle gibt. Foto: Jan Woitas / dpa

Zwischen Halle und Leipzig wurden Autofahrer kontrolliert. Foto: Jan Woitas / dpa

In Dresden haben Polizeieinheiten vor der Synagoge die Sicherheit erhöht. Foto: Robert Michael / dpa

Auch in anderen deutschen Städten wurde die Polizeipräsenz vor Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen erhöht. Foto: Robert Michael / dpa



Der Täter konnte zu diesem Zeitpunkt in einem Auto fliehen. Kurz danach bestätigte die Polizei, dass auch in der Stadt Landsberg Schüsse abgegeben wurden. Im Rathaus der Stadt kam kurz nach der Tat nach Informationen des Oberbürgermeisters ein Krisenstab zusammen. An die Mobiltelefone wurden Warnungen an die Anwohner verschickt.

Katwarn schlägt Alarm

Über die Warn-App Katwarn wurde ebenfalls eine Warnung für Halle und Landsberg die Umgebung abgesetzt. Darin heißt es: „Schusswaffengebrauch im Bereich Landsberg, Gebäude und Wohnungen nicht verlassen. Von Fenster und Türen fern bleiben Handlungsempfehlungen: Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen an. Informieren Sie sich über alle verfügbaren Medien. Suchen Sie sofort eine Deckung auf. Meiden Sie Glasflächen.“

Die Polizei ist in Halle im Großeinsatz.

Foto: Hannibal Hanschke / Reuters

Was wir über die Täter von Halle wissen – und was nicht?

Unklar ist vor allem, wer die mutmaßlichen Täter sind. Und welche Tatmotive die Angreifer haben. Allerdings hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen. Das deutet daraufhin, dass die Sicherheitsbehörden von einem terroristischen Attentat ausgehen.

Der Tag der Tat kann von den Attentätern gezielt ausgewählt worden sein: Dienstag und Mittwoch feiern Juden weltweit Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag .

Ziel der Angreifer war neben der Synagoge laut Medienberichten auch ein Döner-Imbiss. Das lässt eher einen rechtsextremen Hintergrund vermuten. Bestätigt ist über die Hintergründe des Angriffs von den Behörden jedoch am Mittwochnachmittag vorerst nichts.

Unklar ist zudem, wie viele Täter angegriffen haben, oder möglicherweise sogar weitere Angriffe planen. Verschiedene Bundesländer wie Sachsen und Thüringen haben den Polizeischutz vor Synagogen verstärkt.