Donald Trump wird bei Rede vor UN-Vollversammlung ausgelacht

Trump vertritt vor UN mit Nachdruck "America First"-Politik Im Atomstreit mit dem Iran bestätigte Trump seine harte Haltung und rief alle Staaten auf, die iranische Führung so lange zu isolieren, wie deren aggressives Verhalten andauere.

Politik Donald Trump so: Ich bin der Größte. UN so: lol (mit Video)

New York. Das dürfte sich der mächtigste Mann der Welt sicher anders vorgestellt haben: Bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung hat sich US-Präsident Donald Trump zum Gespött der Zuhörer gemacht.

Was war passiert? Trump begann seine Rede in seiner ganz eigenen Trump-Art: mit viel Selbstlob. Ein Jahr zuvor habe er schon einmal vor der Vollversammlung gesprochen und dabei eine Vision für eine bessere Zukunft für die gesamte Menschheit vorgestellt. Jetzt wolle er die herausragenden Fortschritte aufzeigen, die seine Regierung in dieser Zeit gemacht habe.

Trump habe mehr erreicht als fast alle Regierungen zuvor

Denn, so ist sich Trump sicher, seine Regierung habe in weniger als zwei Jahren bereits mehr erreicht, als fast jede andere Regierung der Vereinigten Staaten zuvor. Das sahen viele der Anwesenden offenbar anders und konnten ihr Lachen nicht zurückhalten. Dem US-Präsident entging das nicht und er unterbrach seine Rede, um nochmal zu versichern, dass dies wahr sei. Daraufhin wurde das Lachen nochmal lauter.

Trump nahm das Gelächter offenbar gelassen. Er habe mit dieser Reaktion nicht gerechnet, aber es sei okay für ihn, sagte Trump und überspielte die Lacher gekonnt. (sige)