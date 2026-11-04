Mitten in der Nacht auf einem Feld in der Region Saporischschja im Süden der Ukraine: Soldaten bereiten eine Zozulia-Angriffsdrohne mit 40 Kilogramm Sprengstoff vor. Die Mittelstreckendrohne soll ein Ziel tief im russisch besetzten Gebiet angreifen. Während die Männer im roten Licht ihrer Helmlampen arbeiten, müssen sie darauf achten, nicht von russischen Aufklärungsdrohnen entdeckt zu werden.

Für den FUNKE-Podcast „Im Krisenmodus“ begleitet Kriegsreporter Jan Jessen die Soldaten bei ihrem nächtlichen Einsatz – von den Vorbereitungen bis zum Start. Er spricht mit dem Kommandanten der Startmannschaft, Rufname „Wahhabit“, und mit Major Mykola Kolesnyk, dem Kommandeur des 422. ukrainischen Drohnenregiments „Luftwaffe“.

Wie versucht die Ukraine, mit Drohnen den russischen Nachschub zu unterbrechen? Warum entwickelt sich der Drohnenkrieg zu einem technologischen Wettlauf? Und wie schützen sich die Soldaten, die dabei selbst zu wichtigen Angriffszielen für die russischen Streitkräfte werden?

Eine Reportage über den Drohnenkrieg in der Ukraine – und die Menschen, die ihn führen.

Gesprächspartner

Major Mykola Kolesnyk, Kommandeur des 422. ukrainischen Drohnenregiments „Luftwaffe“

„Wahhabit“ (Rufname), Kommandant einer Startmannschaft des Regiments

Host

Jan Jessen, Politikchef der NRZ und Kriegs- und Krisenreporter für die FUNKE Mediengruppe

Kapitelübersicht

01 – Eine Nacht im Drohnenkrieg

Eine ukrainische Startmannschaft bereitet unter gefährlichen Bedingungen einen Angriff vor.

02 – Die ukrainische „Luftwaffe“

Wie aus drei Männern ein Drohnenregiment wurde und welche unbemannten Systeme die Einheit einsetzt.

03 – Angriffe auf Russlands Nachschub

Warum ukrainische Drohnen Tanklastwagen, Munitionsdepots und militärische Versorgungswege angreifen.

04 – Der technologische Wettlauf

Wie Russland auf die ukrainischen Drohnenangriffe reagiert und warum beide Seiten ihre Technik ständig weiterentwickeln.

05 – Bei der Drohnenmannschaft

Jan begleitet die Soldaten am nächtlichen Startplatz. Die Männer bereiten ihre Zozulia vor und überprüfen die Technik.

06 – Die Gefahr, entdeckt zu werden

Kommandant Wahhabit erklärt, wie seine Mannschaft den Luftraum überwacht und sich vor russischer Aufklärung schützt.

07 – Der Start der Zozulia

Die Soldaten bringen die Angriffsdrohne in die Luft. Ob sie ihr Ziel erreicht, bleibt unbekannt.

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Titelbild

Soldaten des 422. ukrainischen Drohnenregiments „Luftwaffe“ beim Start einer Zozulia-Mittelstreckendrohne am 27. September 2026 in der Region Saporischschja, Ukraine.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

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