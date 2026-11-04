Mitten in der Nacht auf einem Feld in der Region Saporischschja im Süden der Ukraine: Soldaten bereiten eine Zozulia-Angriffsdrohne mit 40 Kilogramm Sprengstoff vor. Die Mittelstreckendrohne soll ein Ziel tief im russisch besetzten Gebiet angreifen. Während die Männer im roten Licht ihrer Helmlampen arbeiten, müssen sie darauf achten, nicht von russischen Aufklärungsdrohnen entdeckt zu werden.
Für den FUNKE-Podcast „Im Krisenmodus“ begleitet Kriegsreporter Jan Jessen die Soldaten bei ihrem nächtlichen Einsatz – von den Vorbereitungen bis zum Start. Er spricht mit dem Kommandanten der Startmannschaft, Rufname „Wahhabit“, und mit Major Mykola Kolesnyk, dem Kommandeur des 422. ukrainischen Drohnenregiments „Luftwaffe“.
Wie versucht die Ukraine, mit Drohnen den russischen Nachschub zu unterbrechen? Warum entwickelt sich der Drohnenkrieg zu einem technologischen Wettlauf? Und wie schützen sich die Soldaten, die dabei selbst zu wichtigen Angriffszielen für die russischen Streitkräfte werden?
Eine Reportage über den Drohnenkrieg in der Ukraine – und die Menschen, die ihn führen.
Gesprächspartner
Major Mykola Kolesnyk, Kommandeur des 422. ukrainischen Drohnenregiments „Luftwaffe“
„Wahhabit“ (Rufname), Kommandant einer Startmannschaft des Regiments
Host
Jan Jessen, Politikchef der NRZ und Kriegs- und Krisenreporter für die FUNKE Mediengruppe
Kapitelübersicht
01 – Eine Nacht im Drohnenkrieg
Eine ukrainische Startmannschaft bereitet unter gefährlichen Bedingungen einen Angriff vor.
02 – Die ukrainische „Luftwaffe“
Wie aus drei Männern ein Drohnenregiment wurde und welche unbemannten Systeme die Einheit einsetzt.
03 – Angriffe auf Russlands Nachschub
Warum ukrainische Drohnen Tanklastwagen, Munitionsdepots und militärische Versorgungswege angreifen.
04 – Der technologische Wettlauf
Wie Russland auf die ukrainischen Drohnenangriffe reagiert und warum beide Seiten ihre Technik ständig weiterentwickeln.
05 – Bei der Drohnenmannschaft
Jan begleitet die Soldaten am nächtlichen Startplatz. Die Männer bereiten ihre Zozulia vor und überprüfen die Technik.
06 – Die Gefahr, entdeckt zu werden
Kommandant Wahhabit erklärt, wie seine Mannschaft den Luftraum überwacht und sich vor russischer Aufklärung schützt.
07 – Der Start der Zozulia
Die Soldaten bringen die Angriffsdrohne in die Luft. Ob sie ihr Ziel erreicht, bleibt unbekannt.
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Titelbild
Soldaten des 422. ukrainischen Drohnenregiments „Luftwaffe“ beim Start einer Zozulia-Mittelstreckendrohne am 27. September 2026 in der Region Saporischschja, Ukraine.
Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services
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