Natalja Fischer und Dr. Felix Bertram sprechen darüber, warum Nikotin so schnell abhängig macht und weshalb die Verbindung mit alltäglichen Ritualen – etwa Kaffee, Stresspausen oder Alkohol – den Ausstieg zusätzlich erschwert. Sie klären auch, ob E-Zigaretten, Tabakerhitzer und Vapes tatsächlich weniger schädlich sind als herkömmliche Zigaretten.

Doch wie gelingt der Weg aus der Nikotinsucht? Ist es erfolgversprechender, sofort aufzuhören oder die Zahl der Zigaretten schrittweise zu reduzieren? Wie können Verhaltenstherapie, Nikotinersatzprodukte und Medikamente helfen? Auch Hypnose und Akupunktur kommen auf den Prüfstand. Und es geht darum, wie man einen Rückfall bewältigt, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren.

Felix berichtet auch von seiner eigenen Geschichte: Er begann als Jugendlicher zu rauchen, konsumierte später eine Packung am Tag und schaffte nach 20 Jahren den Rauchstopp. Welche Entzugserscheinungen dabei auftreten können und wie sich Kondition und gesundheitliche Risiken anschließend verändern, erklärt er in der Folge.

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