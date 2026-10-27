Die ehemalige SWR-Fernsehjournalistin und -moderatorin Jacqueline Stuhler ist im Alter von 70 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Das bestätigte ihr Ehemann. Bekannt war sie einem bundesweiten Publikum besonders durch die vom SWR produzierte Ratgebersendung „ARD Buffet“, aber auch durch zahlreiche Politik- und Jugendsendungen.

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SWR-Intendant Kai Gniffke sagt: „Jacqueline Stuhler war eines der prägenden Gesichter des SWR. Sie hat genau hingehört, die Menschen ernst genommen und auch komplexe Themen verständlich gemacht. Mit ihr verlieren wir eine kluge Journalistin und zugewandte Moderatorin.“

Diese Prominenten sind 2026 gestorben Der „Top Gun“-Star Tom Skerritt starb am 22. Oktober im Alter von 93 Jahren. © Invision/dpa | Jordan Strauss Der britische Autor Jeffrey Archer starb am 5. Oktober. Einen Tag später sollte das neue Buch des 86-Jährigen veröffentlicht werden. © Ian West/PA Wire/dpa | Ian West Die französisch-russische Schauspielerin Marina Vlady, bekannt aus „Die blonde Hexe“, starb am 24. September. Sie wurde 88 Jahre alt. © Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Presley Walker Gerber starb am 20. September. Mit nur 27 Jahren ist der Sohn von Rande Gerber und Supermodel Cindy Crawford in einer kalifornischen Entzugsklinik an einer mutmaßlichen Drogenüberdosis gestorben. © AFP | Frazer Harrison Der Schauspieler Ralf Richter starb Mitte September im Alter von 69 Jahren in Köln, wie seine Managerin im Namen der Familie bestätigte. © Jörg Carstensen/dpa | Jörg Carstensen Prinzessin Astrid von Norwegen starb am 11. September. Die Schwester von König Harald wurde stolze 94 Jahre alt. © Getty Images | Nigel Waldron Schauspieler Michael Mendl starb Anfang September im Alter von 82 Jahren. © picture alliance / dpa | Michael Kappeler König Harald V. von Norwegen starb am 28. August in Oslo. Er wurde 89 Jahre alt. © Terje Pedersen/NTB/dpa | Terje Pedersen Die US-Sängerin Dolly Parton ist Ende August im Alter von 80 Jahren gestorben. © Will Oliver/EPA/dpa | Will Oliver Der britische Schauspieler Tim Curry starb Ende August im Alter von 80 Jahren. © Peter Foley/EPA/dpa | Peter Foley Im Alter von nur 36 Jahren ist die US-Schauspielerin Hayden Panettiere im August 2026 gestorben. © dpa | Britta Pedersen Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist im Juli 2026 im Alter von 78 Jahren gestorben. © Getty Images for AFI | Chris Hyde Die Sängerin Bonnie Tyler singt während eines Konzerts der Tour „40 Jahre Total Eclipse of the Heart“ im Admiralspalast. Ihr Tod wurde am 9. Juli bekannt. © Sebastian Gollnow/dpa | Sebastian Gollnow Die Schauspielerin Luna Jordan verstarb am 13. Mai „plötzlich und unerwartet“, wie ihre Agentur mitteilte. Sie wurde nur 25 Jahre alt. © Players Agentur/dpa | Pascal Bünning Der Schauspieler Alexander Held, bekannt aus „München Mord“, verstarb Anfang Mai im Alter von 67 Jahren. © Henning Kaiser/dpa | Henning Kaiser Die Schauspielerin Angelica Domröse (“Die Legende von Paul und Paula“) starb am 15. Mai mit 85 Jahren. © Stephanie Pilick/dpa | Stephanie Pilick Spielte auch in großen Kinoproduktionen wie „Gandhi”: Günther Maria Halmer starb am 11. Mai mit 83 Jahren. © Ingo Wagner/dpa | picture alliance Albrecht Weinberg war einer der letzten Überlebenden des Holocaust. Im Mai 2026 ist er mit 101 Jahren „friedlich eingeschlafen“. © Hauke-Christian Dittrich/dpa | Hauke-Christian Dittrich Mario Adorf starb am 8. April 2026 in seiner Wohnung in Paris. Der Schauspieler war krank und schlief friedlich ein. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen Laut seiner Familie starb der US-Schauspieler Chuck Norris überraschend am 19. März 2026. © imago images/ZUMA Press | Armando Gallo via www.imago-images.de Der Philosoph Jürgen Habermas verstarb am 14. März 2026 im Alter von 96 Jahren. © Martin Gerten/dpa | Martin Gerten Der österreichische TV-Gesundheitsjournalist Hademar Bankhofer verstarb am 25. Februar im Alter von 84 Jahren. © Jörg Carstensen/dpa | Jörg Carstensen Der US-Schauspieler Eric Dane verstarb am 19. Februar an den Folgen seiner ALS-Erkrankung. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa | Jordan Strauss Am 17. Februar starb Jesse Jackson. Der berühmte US-Bürgerrechtsaktivist machte seine Parkinsonerkrankung bereits 20217 öffentlich. © AFP | JIM WATSON Er war der harte Kerl in „Der Pate“ oder „Apocalypse Now“: Am 15. Februar starb Robert Duvall im Alter von 95 Jahren. © AFP | GEOFF ROBINS Der „Theatermacher“ war seine Paraderolle: Schauspieler Lambert Hamel verstarb am 13. Februar 2026 nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren. © dpa | Ursula Düren James Van der Beek, bekannt aus der Kultserie „Dawson‘s Creek“, verstarb am 11. Februar im Alter von 48 Jahren. Der Schauspieler war an Darmkrebs erkrankt. Er hinterlässt sechs Kinder im Alter von 4 bis 15 Jahren. © AFP | Robyn Beck Der Sänger Brad Arnold ist am 7. Februar gestorben. Das Gründungsmitglied der Band 3 Doors Down verstarb im Alter von 47 Jahren an den Folgen seiner Nierenkrebserkrankung. © Rob Grabowski/Invision/AP/dpa | Rob Grabowski Rita Süssmuth ist am 1. Februar im Alter von 88 Jahren verstorben. Anderthalb Jahre zuvor hatte die ehemalige Bundestagspräsidentin ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. © Bernd von Jutrczenka/dpa | Bernd von Jutrczenka Am 30. Januar starb Catherine O‘Hara. Die kanadisch-US-amerikanische Schauspielerin, bekannt aus „Kevin allein zu Haus“, verstarb in Folge einer Lungenembolie. © Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa | Scott A Garfitt Gerd Knebel vom hessischen Komiker-Duo „Badesalz“ ist am 24. Januar im Alter von 72 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben. © A. Arnold | dpa Der italienische Modedesigner Valentino Garavani starb am 19. Januar im Alter von 93 Jahren im Kreise seiner Liebsten in Rom. © AFP | ANGELA WEISS Erich von Däniken, Ufo-Forscher und Bestseller-Autor, ist am 10. Januar im Alter von 90 Jahren gestorben. © picture alliance / SZ Photo | teutopress Bob Weir, Gründungsmitglied der Band Grateful Dead, ist am 10. Januar 2026 im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. © AFP | JEWEL SAMAD Der deutsche Rennfahrer Hans Herrmann verstarb am 9. Januar im Alter von 97 Jahren. Bekannt für seine Vielseitigkeit in der Formel 1 und bei Langstreckenrennen, holte er 1970 den ersten Gesamtsieg für Porsche beim „24-Stunden-Rennen von Le Mans“. © Fabian Sommer/dpa | Fabian Sommer Victoria Jones, bekannt aus dem Hollywoodfilm „Men in Black II“, in dem sie gemeinsam mit ihrem Vater Tommy Lee Jones spielte, wurde am Neujahrstag tot in einem Hotel in San Francisco aufgefunden. © Shizuo Kambayashi/AP/dpa | Shizuo Kambayashi

Jacqueline Stuhler prägt Radio- und TV-Formate seit den 1980ern

Jacqueline Stuhler wurde am 23. April 1956 in Lindau geboren und wuchs am Bodensee auf. Nach ihrem Volontariat bei der Nürnberger Zeitung und dem Studium der Theaterwissenschaft in Erlangen arbeitete sie ab 1980 als Reporterin beim Bayerischen Rundfunk und moderierte dort gern gesehene Jugendsendungen wie „Zündfunk“ oder „Live aus dem Alabama“. Auch für den WDR war sie aktiv. Die Sendung für Kinder „Links und rechts vom Äquator“ war in der ARD zu sehen.

Ab 1990 leitete Jacqueline Stuhler die Redaktion Innenpolitik des damaligen Süddeutschen Rundfunks (SDR) und verantwortete die Sendung „Pro und Contra“ und das „Schlaglicht“ im Dritten. Diese Sendung mit dem Thema der Woche präsentierte sie neben den aktuellen Nachrichten. 1998 wurde sie ins Gründungsteam des „ARD Buffet“ gerufen und war in der Folge elf Jahre lang das Gesicht dieser beliebten Ratgebersendung im Ersten.

Preise für Wirtschafts- und Wissenschaftsjournalismus

Zwischen 2000 und 2008 interviewte sie im „SWR Wortwechsel“ prominente Persönlichkeiten und prägte das landespolitische Magazin „Ländersache“ im SWR Fernsehen für Baden-Württemberg. Von 2009 bis 2011 moderierte sie die Gesprächsreihe „Leben! Was Menschen bewegt“ auf Einsplus, dem ehemaligen Digitalkanal der ARD.

Jacqueline Stuhler wurde 1982 mit dem Ernst-Schneider-Preis für Wirtschaftsjournalismus ausgezeichnet, 2001 erhielt sie den Hans-Bausch-Mediapreis, den Wissenschaftspreis für gesellschaftliche Verantwortung in digitalen Öffentlichkeiten.