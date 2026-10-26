Das Vereinigte Königreich wurde am Wochenende von gleich zwei Stürmen heimgesucht: Sturm „Boelo“, der vor allem Schottland, Nordirland und Nordengland traf, und sein Vorgänger Sturm „Austen“, der insbesondere in Südengland und Wales wütete. Zwei Menschen verloren ihr Leben, weitere wurden verletzt.

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Wie die Londoner Metropolitan Police der Nachrichtenagentur PA zufolge mitteilte, starb am Sonntag ein Mann in London, als ein Baum auf sein Auto stürzte. Auch im Verwaltungsbezirk Dumfries und Galloway im Südwesten Schottlands starb demzufolge ein 60-Jähriger durch einen umstürzenden Baum. Außerdem wurden zwei Frauen in Schottland verletzt und werden derzeit im Krankenhaus behandelt.

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Stürme in Großbritannien: Zahlreiche Haushalte auch am Montag ohne Strom

Die Stürme hatten auch andere weitreichende Konsequenzen: Zahlreiche Haushalte waren in den betroffenen Regionen zwischenzeitlich ohne Strom. Nach Angaben der Interessenvertretung Energy Networks Association waren allein am Sonntagabend in Großbritannien noch rund 90.000 Stromkunden betroffen.

Am Montagmorgen waren noch 39.000 Haushalte in Großbritannien ohne Strom. „Die Netzbetreiber arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die Anschlüsse der Kunden schnellstmöglich wiederherzustellen“, heißt es dazu in einem Update von Energy Networks Association. Der Zugang zu bestimmten Gebieten gestalte sich demnach aufgrund umgestürzter Bäume und anderer Verkehrsbehinderungen weiterhin schwierig.

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In Schottland kam es außerdem zu Überschwemmungen: Ganze Straßen mussten gesperrt werden. Auch der Zugverkehr wurde durch Überschwemmungen und umgestürzte Bäume beeinträchtigt, ebenso wie der Flugverkehr. Zahlreiche Flüge mussten storniert werden.

mit dpa