Nur wenige Wochen nachdem Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle von Kalifornien nach Großbritannien zurückgekehrt sind, steht die Duchess of Sussex im Zentrum eines größeren Medienwirbels. Es geht um schwere Vorwürfe gegen ihren Vater, Thomas Markle – und um die Reaktion der britischen Polizei.

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Vor wenigen Tagen machte das britische Boulevardblatt The Sun publik, dass Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. im Haus ihres Vaters auf den Philippinen Fotos von sexuellem Kindesmissbrauch gefunden habe. Markle, 82 Jahre alt, sei im Besitz einer „riesigen Sammlung“ solcher Bilder gewesen, sagte der Sohn gemäß der Zeitung – es handle sich um „hunderte, wenn nicht tausende Bilder“. Er habe dies der philippinischen Polizei sowie dem FBI in den USA gemeldet.

Thomas Markle, der sei 2025 in den Philippinen wohnt, hielt sich zu der Zeit in den USA auf, um sich von einer Beinamputation zu erholen. Er wies die Vorwürfe gegenüber der Daily Mail zurück.

Kurz nachdem die Enthüllungen publik wurden, meldete sich die Herzogin am Freitag öffentlich zu Wort. Sie sei „zutiefst verstört“ über die Vorwürfe gegen ihren Vater. Ihre Gedanken seien „mit den Kindern, die möglicherweise zu Schaden gekommen sind“. Sie sagte zudem, dass sie bereits 2018 von den britischen Behörden über „verstörende Anschuldigungen gegen meinen Vater“ informiert worden sei. Man habe ihr damals versichert, dass man den Vorwürfen nachgehe.

Eine britische Zeitung berichtet auf der Titelseite über die Vorwürfe gegen Thomas Markle. © Getty Images | Ming Yeung

Londoner Polizei wusste von Vorwürfen

Am Samstag bestätigte die Londoner Metropolitan Police, dass sie im Januar 2019 einen Brief erhalten hatte, der schwere Vorwürfe gegen Thomas Markle erhob – offenbar hatte sich Meghan Markle im Jahr getäuscht; sie hat seither klargestellt, dass es nicht 2018 gewesen war, wie ursprünglich behauptet, sondern 2019. Die Metropolitan Police sagte, dass sie den Inhalt des Briefes ans Büro des Duke und der Duchess of Sussex weitergeleitet habe, räumte aber ein: „Die Details der Vorwürfe im Brief wurden nicht mit anderen Strafverfolgungsbehörden geteilt.“

Die Met hat seither eine interne Untersuchung über ihr damaliges Vorgehen eingeleitet – also über die Frage, warum sie die Vorwürfe nicht an andere Polizeibehörden weitergeleitet hatte. Sie erwägt derzeit, sich selbst der Polizeiaufsichtsbehörde zu melden.

Ein Sprecher der Duchess of Sussex sagte gegenüber dem Fernsehsender ITV, dass sie über die Unterlassung der Metropolitan Police „verärgert und frustriert“ sei. ITV hat den betreffenden Brief zu Gesicht bekommen. Es handle sich um ein mehrseitiges, handgeschriebenes Dokument, verfasst von „jemandem, der der Familie Markle nahesteht und Beziehungen zu einer Reihe von Familienmitgliedern hat“, wie der Fernsehsender berichtet. Er hat die Namen im Brief, oder die spezifischen Vorwürfe, bewusst nicht publik gemacht.

Verhältnis zum Vater war belastet

Jetzt, wo die Anschuldigungen gegen Thomas Markle bekannt sind, erscheint das zerrüttete Verhältnis zwischen ihm und seiner Tochter in einem anderen Licht. Hatte ihr Vater bereits an der Hochzeit im Mai 2018 gefehlt – er nannte damals gesundheitliche Gründe für seine Abwesenheit –, vermied Meghan Markle auch in den folgenden Jahren jeden Kontakt.

Sie hoffe, dass man jetzt besser verstehe, warum sie sich von ihrem Vater distanziert habe, sagte die Duchess of Sussex in ihrem Statement am Freitag. Dass sie ihm den Kontakt zu ihren Kindern Archie und Lillibet verweigerte, habe einen einzigen Grund gehabt: „Sie zu schützen.“ Sie habe darauf vertraut, dass die Behörden „dasselbe für andere Familien tun“.

Am Sonntag berichteten britische Medien, dass die Duchess of Sussex letztes Jahr einen letzten Brief an ihren Vater schrieb. Darin habe sie Thomas Markle gewarnt, dass er seine Enkelkinder nie sehen werde, und dass ihn seine Tochter nie wieder kontaktieren werde.

Medien hatten die Herzogin in schlechtes Licht gerückt

Die Enthüllungen rund um Thomas Markle geben auch Anlass zu Kritik an der Medienberichterstattung zu Meghan. Sie selbst schrieb am Freitag von den „Verzerrungen der Medien im Lauf der Jahre“. Wie der Guardian schreibt, sei Markle oft als „gefühllose Tochter“ dargestellt worden, deren Vater alles für sie getan und ihr bei der Karriere geholfen habe – nur um dann „in der Zeit, als er Hilfe benötigte, von ihr verlassen zu werden.“

Im Dezember 2025 publizierte beispielsweise die Mail on Sunday auf der Frontseite ein Bild des kranken Thomas Markle, der gerade im Krankenhaus war, mit der Überschrift: „Bitte des Vaters an Meghan: Besuch mich noch ein Mal, bevor ich sterbe.“ Es sei ein „aufrichtiger Appell“ eines „hoffnungslos kranken Vaters“.

Das philippinische Justizdepartment hat bestätigt, dass die Polizei den Vorwürfen gegen Thomas Markle nachgehe. Am Sonntag sagte der philippinische Innenminister gegenüber dem Guardian, dass Thomas Markle „möglicherweise ein Sexualstraftäter der übelsten Art sei“ – allerdings müsse man zunächst auf die volle forensische Untersuchung warten; diese sollte innerhalb der kommenden Woche abgeschlossen sein. Das FBI sagt, dass es die philippinischen Behörden unterstütze, und dass sie bei allfälligen Verstößen gegen US-Gesetze Ermittlungen aufnehmen werde.

Meghan Markles Statement vom Freitag endet mit den Worten: „Obwohl das Ausmaß von dem, was jetzt enthüllt worden ist, abscheulicher ist, als man sich vorstellen konnte, hoffe ich, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird, und dass die Sicherheit und der Schutz von unschuldigen Kindern die Priorität bleiben werden.“