Es ist nicht unüblich, dass seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vor mehr als vier Jahren Flugzeuge aufgrund von Sanktionen auf Flughäfen gestrandet sind. Auch am Flughafen Köln/Bonn steht eine verwaiste Boeing 737‑400 F von Atran Airlines. Allerdings scheint sich niemand für den Flieger zuständig zu fühlen, denn: Die Parkgebühren sind mittlerweile auf fast 300.000 Euro aufgelaufen. Das berichtet das Portal „aerotelegraph“.

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Demnach landete das Frachtflugzeug am 27. Februar und hätte kurze darauf nach Lüttich weiterfliegen sollen. Doch dazu kam es nicht. Stattdessen wurde die Maschine auf einer Langzeitabstellfläche abgestellt, wie der Flughafen gegenüber dem Portal erklärte. Ein kostspieliges Unterfangen, das scheinbar niemand bezahlen will.

Russische Boeing auf dem Flughafen Köln/Bonn: Mittlerweile bis zu 300.000 Euro Parkgebühren

Pro Tag werden am Flughafen Köln/Bonn zwischen 150 bis 180 Euro Abstellgebühr für ein Flugzeug fällig. Doch wie ein Sprecher erklärte, hat bislang niemand auch nur einen Cent für die Boeing bezahlt. Vielmehr kumuliere sich die Summe von Tag zu Tag. Es sei auch nicht bekannt, wer für die Begleichung der Rechnung verantwortlich ist, da kein Kontakt bestehe.

Da die Boeing mittlerweile 1690 Tage am Flughafen steht, sind laut Berechnungen des Portals wohl schon Kosten in Höhe von 250.000 bis 300.000 Euro entstanden. Immerhin: Eine Wartungsfirma kontrolliert den Flieger in regelmäßigen Abständen, so dass die Maschine nicht gänzlich auf dem Flughafen Köln/Bonn verrottet.

rk