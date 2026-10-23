Nach Berichten über ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau haben alle vier Flughäfen der russischen Hauptstadt den Betrieb vorübergehend eingestellt. Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin zufolge wurden mindestens elf Drohnen im Anflug auf die Stadt abgeschossen.
Montag, Mittwoch, Freitag
Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.
Während sich die Lage rund um Moskau zuspitzt, gibt es im Süden der Ukraine unterdessen eine diplomatische Initiative. US-First-Lady Melania Trump hat nach Angaben des Weißen Hauses eine lokale Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine für die besetzte Stadt Oleschky vermittelt. Ab dem 29. Oktober sollen die Kämpfe dort vorübergehend ruhen.
Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.
mit dpa/AFP/epd/KNA