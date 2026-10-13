Der aus der Erfolgsserie „Breaking Bad“ bekannte US-Schauspieler RJ Mitte ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Medienberichten zufolge sei er am Montag in Brownsville im US-Bundesstaat Texas tot aufgefunden worden. Das bestätigte später auch Mittes Familie in einer offiziellen Erklärung.
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„Mit tiefer Traurigkeit teilen wir mit, dass der beliebte Schauspieler, Philanthrop und leidenschaftliche Kämpfer für die Rechte von Menschen mit Behinderung, RJ Mitte, gestorben ist“, hieß es in einer Mitteilung seines Managements. Zur Todesursache wurde nichts mitgeteilt. Die Behörden gehen derzeit jedoch nicht von Fremdverschulden aus.
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Krankheit von RJ Mitte: Schwere Einschränkung im Alltag
Berühmt wurde Mitte, der 1992 im US-Bundesstaat Mississippi zur Welt gekommen war, vorwiegend mit seiner Rolle als Walter White Jr. – Sohn der von Schauspieler Bryan Cranston verkörperten Hauptfigur Walter White in der Erfolgsserie „Breaking Bad“ (2008–2013). Durch seine eigene Lebenserfahrung habe er der Rolle Authentizität gegeben und eine Plattform für Aufmerksamkeit für Behinderung und Inklusion geschaffen, erklärte Mittes Agent Sean Riley in einer Mitteilung. Mitte war seit Geburt an der Bewegungsstörung Zerebralparese erkrankt – eine Krankheit, die oft auf eine frühe Hirnfehlbildung zurückzuführen ist.
Die Betroffenen leiden in der Folge häufig an Lähmungen, Gelenkfehlstellungen und Gleichgewichtsstörungen. Mitte war lange Zeit auf Beinschienen und Krücken angewiesen – Einschränkungen, die durch intensive Physiotherapie den Umständen entsprechend aber gut behandelt werden konnten.
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Behinderung von RJ Mitte: „Habe hart gearbeitet“
Erst im vergangenen Jahr sagte Mitte: „Ich habe sehr hart dafür gearbeitet, damit ich eine Mobilität habe, wie ich sie jetzt habe. Aber bei vielen Menschen sehe ich, dass sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie ich.“
Der Schauspieler, der eigentlich Roy Frank Mitte III heißt, hatte zuletzt noch seinen jüngsten Film „Talking To Strangers“ (Sprechen mit Fremden) aktiv beworben. Auch darin thematisierte Mitte seine körperliche Einschränkung. Dabei war Schauspielerei gar nicht Mittes Traum. Eigenen Aussagen zufolge habe er dabei aber seine wahre „Leidenschaft“ entdeckt.
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Serien-Vater Bryan Cranston: „Ich werde dich vermissen, mein Sohn“
Auch Mittes „Serien-Vater“ aus Breaking Bad, der Schauspieler Bryan Cranston, äußerte sich in einer Pressemitteilung bestürzt: „Ich bin zutiefst verzweifelt. Ich lernte ihn (RJ Mitte, Anm. d. Red.) kennen, als er erst 14 Jahre alt war und für die Rolle des Walter White Jr. gecastet wurde – eine Rolle, die er mit so viel Freude und Begeisterung spielte.“
Cranston weiter: „Ich habe ihn geliebt und es sehr genossen, all die Jahre während der Serie mit ihm zusammen zu sein, auch nachdem das Rampenlicht von ‚Breaking Bad‘ verblasst war … Ich werde dich vermissen, mein Sohn.“
mit dpa
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