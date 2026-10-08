In Brandenburg sind bei einem schweren Unfall am Mittwochabend vier Menschen ums Leben gekommen, wie die Polizei Frankfurt an der Oder mitteilte. Demnach wurden sie in der Nähe von Biesenthal (Landkreis Barnim) nordöstlich von Berlin von einem Auto erfasst, das auf einer Landstraße im Gegenverkehr andere Fahrzeuge überholen wollte. Der Fahrer kollidierte demnach mit drei Mopeds, auf denen insgesamt vier Menschen saßen.

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Laut Polizei waren insgesamt vier Mopeds von Biesenthal kommend gemeinsam in südlicher Richtung unterwegs. In der Gegenrichtung wollte demnach der Autofahrer mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholen und wechselte dazu den Fahrstreifen. Dort stieß er mit drei Mopeds aus der Gruppe zusammen, von denen eines mit zwei Menschen besetzt war. Die drei Fahrer und eine Mitfahrerin starben an der Unfallstelle. Der vierte Mopedfahrer konnte ausweichen und blieb unverletzt.

Autounfall bei Biesenthal (Brandenburg): Auto geriet nach Zusammenstoß in Brand

Das Auto geriet in Brand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Fahrer des Wagens wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Straße wurde für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme, in die ein Sachverständiger einbezogen wurde, voll gesperrt. Notfallseelsorger und andere spezialisierte Helfer betreuten sowohl Angehörige der Todesopfer, von denen einige zur Unfallstelle kamen, als auch Einsatzkräfte.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend bei Biesenthal im Landkreis Barnim (Brandenburg). © Annette Riedl/dpa | Annette Riedl

Der tödliche Crash passierte am Mittwoch gegen 19.40 Uhr zwischen Biesenthal und Wullwinkel. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei eilten zur Unfallstelle. Für alle sei es ein besonders schwerer Einsatz gewesen, sagte der Sprecher.

Alter und Identität der Unfallopfer noch unbekannt

Der fast vollständig ausgebrannte Wagen lag auch Stunden danach noch immer auf dem Dach im Straßengraben neben der von Feldern und Wiesen gesäumten Landstraße, wie eine dpa-Reporterin schilderte. In der Umgebung des Unfallortes habe das Feuer nur wenige Spuren hinterlassen. Die Fahrbahn auf der Landesstraße 200 blieb auch in der Nacht zum Donnerstag weiter für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme voll gesperrt.

Bei dem tödlichen Crash in Brandenburg kamen vier Personen ums Leben. © Annette Riedl/dpa | Annette Riedl

Die Polizei machte zunächst keine Angaben zum Alter der Unfallbeteiligten. Die Identifizierung der Toten laufe noch, sagte ein Polizeisprecher kurz vor Mitternacht auf Nachfrage. „Informationen dazu wird es erst morgen früh geben.“

os/dpa/afp