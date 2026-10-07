Schleicht eine räuberische Großkatze um den Flughafen München herum? Möglicherweise. Eine Sprecherin des Landratsamtes Erding (Bayern) sagte am Mittwoch: „Nach erster fachlicher Einschätzung könnte es sich um einen Puma handeln.“

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Die mutmaßliche Raubkatze ist laut Kreisbehörde im Notziger Moos in der Gemeinde Oberding gesichtet worden, nur wenige Kilometer vom Airport entfernt. Woher die Katze stammen könnte: völlig unklar. Über einen Zirkus in der Gegend gebe es derzeit keine Erkenntnisse, hieß es vom Landratsamt.

Zunächst war noch nicht bekannt, welche weiteren Maßnahmen die Behörden planen und ob es eventuell eine Suchaktion geben soll. Von dem Tier gebe es eine Aufnahme, vorläufig könne diese aber nicht veröffentlicht werden, sagte die Kreissprecherin. Die Polizei berichtete, dass sie über die Sichtung informiert sei. Nähere Informationen lägen aber nicht vor, meinte eine Polizeisprecherin.

Großkatzen-Sichtungen stellten sich in Deutschland in den vergangenen Jahren häufig als falsch heraus. Schlagzeilen machten etwa ein vermeintlicher Löwe in Berlin und eine Puma-Sichtung in Sachsen-Anhalt. In Berlin hatte eine Wildsau ihr Leben gelebt, der Puma entpuppte sich als Stubentiger.

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Das Landratsamt rief die Bevölkerung dennoch zur Vorsicht auf. Wer das Tier sehe oder andere Erkenntnisse über den Aufenthaltsort habe, soll sich sofort bei der Polizei in Erding melden. Die Menschen in der Region wurden aufgerufen, Hunde nicht frei laufen zu lassen. „Und lassen Sie kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen", informierte das Landratsamt auf Facebook.

pcl/dpa