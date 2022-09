Der Berliner Senat will einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Aber er hat sich in eine schwierige Lage gebracht, meint Gilbert Schomaker.

29-Euro-Ticket in Berlin - Eine Idee mit Tücken

Da hat sich Berlin in eine schwierige Lage gebracht. Der Senat und vor allen Dingen Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) wollen einen Nachfolger für das äußerst erfolgreiche und sehr populäre 9-Euro-Ticket. Was im Sommer Deutschlands Liebling war, soll sich im Herbst in Berlin fortsetzen. Wahrscheinlich nicht für 9, sondern für 29 Euro. Aber vielleicht auch nicht.

Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) machte im Verkehrsausschuss deutlich, dass man unbedingt eine Zustimmung des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) braucht. Notfalls nur für den Bereich Berlin. Denn in Brandenburg hakt es: Zum VBB, der die Einheitlichkeit der Tarife in Berlin und Brandenburg regelt, gehören eben auch viele Kommunen, deren Nahverkehrsunternehmen mit erheblichen Mehrkosten wegen der gestiegenen Energiepreise zu kämpfen haben.

9-Euro-Ticket - Nachfolgeticket auf Bundesebene völlig unklar

Hinzu kommt, dass die Brandenburger Landesregierung vom Berliner Vorschlag kalt erwischt wurde. Es gab im Vorfeld keine Abstimmung. Auch wenn die Verhandlungen noch laufen – vieles sieht so aus, als ob sich Brandenburg querstellt. Und dann? Ein dreimonatiges Billig-Ticket nur für Berlin? Die Pendler wären außen vor – klimaschutztechnisch ein Desaster.

Und es gibt ein weiteres Problem: Noch ist völlig unklar, ob es auf Bundesebene ein Nachfolgeticket geben wird. Der Bund hat zwar 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Aber die Bundesländer sollen genauso viel aufbringen.

Da die Länder durch weitere Entlastungsbeschlüsse des Bundes finanziell belastet werden, ist es unklar, ob der Berliner Vorstoß ab Januar im tarifpolitischen Nichts verläuft. Dann wäre die Berliner Idee nicht nachhaltig und am Ende vor allem eines: teuer.

Nachfolger für 9-Euro-Ticket - Lesen Sie auch:

9-Euro-Ticket: Brandenburgs Grüne unterstützen den Senat

9-Euro-Ticket in Berlin: Entscheidung am Donnerstag