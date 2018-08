Von wegen „Ich will nicht nach Berlin“: Die Band Kraftklub kommt für ein exklusives Open-Air-Konzert in die Hauptstadt

Die Band Kraftklub spielt am 4. August ein exklusives Konzert in der Parkbühne Wuhlheide. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Konzert Kraftklub in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Am Ende reißen Isolation Berlin die Fans von den Sitzen

Am Ende reißen Isolation Berlin die Fans von den Sitzen

Ein großer Exorzismus: So war das Konzert von Nick Cave

Ein großer Exorzismus: So war das Konzert von Nick Cave

Billy Idol in der Zitadelle Spandau: Rebel krächz!

Billy Idol in der Zitadelle Spandau: Rebel krächz!

Ihre Musik wurde mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Kraftklub etablierte mit dem Kosmonaut ein eigenes Festival und veröffentlichte mit „Mit K“, „In Schwarz“ und dem aktuellen Album „Keine Nacht Für Niemand“ drei Nummer-eins-Alben in Folge. Jetzt kommen die fünf Chemnitzer für ein exklusives Freiluftkonzert nach Berlin. Am Sonnabend (4. August) wird die Band erstmals in der Parkbühne Wuhlheide spielen.

Bürger melden Erdbeben – dabei spielte nur Kraftklub nebenan

Sachsens Ministerpräsident nennt Kraftklub „unmögliche Band“

Gibt es noch Karten für das Konzert?

Nein, für das Berlin-Konzert von Krafklub sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf oder an der Abendkasse erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (4. August) um 17.00 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert.

Foto: Jazz Archiv/Michi Reimers / picture alliance / Jazzarchiv

Welche Songs werden Kraftklub spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Wuhlheide davon abweichen, aber diese Songs spielten Kraftklub im Rahmen der "Keine Nacht für Nieman"-Tour bei ihrem Konzert am 24. März in Freiburg:

Hallo Nacht Fenster Eure Mädchen Alles wegen dir Mein Leben Sklave Scheissindiedisko Fan von Dir Unsere Fans Wie ich I Love It Am Ende Band mit dem K Karl-Marx-Stadt Schüsse in die Luft Kein Liebeslied / Liebe / Dein Lied / Für immer / Allein Allein (Cover) / Deine Gang 500 K Chemie Chemie Ya

Zugabe:

Ich will nicht nach Berlin Randale Intermission Blau Songs für Liam

Wo spielen Kraftklub?

Das Open-Air-Konzert von Kraftklub am Sonnabend findet in der Parkbühne Wuhlheide statt. Das auch "kleine Waldbühne" genannte Theaterrund hat sich als eine von Berlins wichtigsten Konzertstätten etabliert und faßt unbestuhlt 17 000 Besucher.

Die Parkbühne Wuhlheide

Foto: erü / Zentralbild

Wie komme ich zur Parkbühne Wuhlheide?

Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Parkbühne Wuhlheide zu kommen. Die Eintrittskarte zum Konzert gilt auch als BVG-Ticket. Im Abschnitt Ostkreuz – Wuhlheide wird die Linie S3 (Bahnhof Wihlheide) allerdings zur Zeit wegen Bauarbeiten durch einen Ersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Der Ersatzverkehr mit Bussen wird in den Zeiträumen 17:00-20:00 Uhr und zur Abreise ab 23:00 Uhr mit verfügbaren Ressourcen verstärkt. Aktuelle Informationen zu den Reiseverbindungen und Störungen bietet die Internetseite der S-Bahn unter sbahn.berlin. Alternativ liegt die Tramstation "Freizeit- u. Erholungszentrum" (Linien 27, 63, 67) rund 600 Meter vom Eingang der Bühne entfernt.

Autofahrer sollten ihren Wagen stehen stehenlassen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Wer dennoch mit dem Auto kommen möchte, erreicht das Stadion über die B96a/Karlshorster Straße, rechts in die Wilhelminenhofstraße abbiegen und dieser folgen bis man auf Höhe der Parkbühne Wuhlheide auf die Straße "An der Wuhlheide" trifft, wo sich PKW-Parkplätze befinden.

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Was darf mit in die Parkbühne Wuhlheide?

Der Zutritt zu der Veranstaltung ist mit Rucksäcken und Taschen nicht gestattet, da die intensive Kontrolle derer den Einlass für alle Konzertgäste verzögert. Kleine Gym-Bags, Jutebeutel und Handtaschen (kleiner als DIN-A4) sind von dieser Regel ausgenommen. Sperrige Gegenstände wie Regenschirme, iPads, Kameras mit Wechselobjektiv oder Selfie-Sticks sind ebenfalls nicht erlaubt.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Parkbühne Wuhlheide und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Krafklub-Konzert.

Kraftklub live in Berlin, Sonnabend, 4. August 2018, Einlass ab 17.00 Uhr, Konzertbeginn 19:00 Uhr, Parkbühne Wuhlheide, An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin