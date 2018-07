Ein großer Exorzismus: So war es beim Konzert von Nick Cave

Berlin. Auf den Tag genau drei Jahre ist es her, da fiel Nick Caves Sohn Arthur in Brighton, England, von einer Klippe in den Tod. Vermutlich war der 15-Jährige auf seinem ersten LSD-Trip. Cave muss sich in einer Art Vorhöllenschleife gefangen fühlen – er selbst verlor seinen Vater als er 19 war bei einem Autounfall, nahm danach lange und massiv Drogen.

Aber der Australier schrieb dabei auch Songs, die aus den sumpfigen Ecken eines mystischen Südens der USA gekrochen zu kommen scheinen – einer Landschaft voller Gangster, Huren, Priester und Verlierer, die vielleicht doch eine Seelenlandschaft ist. Diese Songs haben über Jahrzehnte nichts von ihrer Kraft, ihrer Gewalt und ihrer Schönheit verloren: Tupelo, The Mercy Seat, Stagger Lee oder Red Right Hand.

Einziges Deutschland-Konzert

Was also macht Nick Cave an so einem Tag? Er betritt zum einzigen Deutschlandkonzert die ausverkaufte Waldbühne in Berlin, wie immer im Dreiteiler, das Haar durch Zauberhand rabenschwarz wie am ersten Tag, und sagt: „Wow. Hier sind aber verdammt viele Leute. And it’s fucking daylight. Das ist erschreckend.“

Dann legt seine Begleitband, die oft umbesetzten Bad Seeds, los. Was einst aus den Überresten von Caves wilder Postpunkband The Birthday Party entstand, hat sich unter zahlreiche Häutungen in eine der verlässlichsten Livebands des Business verwandelt. Die Bad Seeds können auch vor 20.000 Leuten spielen, wenn es noch hell ist. Kein Problem.

Und selbst wenn Cave gerade im Herbst erst in Berlin war, selbst wenn das Sommerprogramm sich nur in wenigen Stücken vom Konzert im Oktober unterscheidet, ist diese Show wieder ein großer Exorzismus. Jedes Mal, wenn Cave an die ersten Reihen tritt, sich fast auf sie legt, werden ihm Arme entgegenreckt, als wollten die Leute gesegnet werden.

Dann wieder steht Cave im Ausfallschritt seinem Musical Director Warren Ellis gegenüber, ein teuflischer Torero, der versucht, eine lärmende E-Geige zu erlegen. Cave kniet und hüpft und tritt in die Luft, er flucht und croont, er schreit, flüster und deklamiert. Er verwandelt alle Verzweiflung – oder was immer er in sich trägt – in Energie.

Punk als Trauerbewältigung

„Do You Love Me?” und “Loverman” etwa hat man lange nicht live gehört. Laut und krachig kommen sie daher. Punk statt Trauer – oder: als Trauer. „Shoot Me Down“ ist auf keinem offiziellen Album erschienen: eine dieser hypnotischern Cave-Balladen, die sich in Wiederholungen hineinschrauben, wie dunkle Mantras: „I might just disappear / Wouldn't that be nice?“

Und wenn Cave im großen Theaterrund allein am Piano „Into my Arms“ anstimmt – einen der schönsten Songs der je geschrieben wurde – und das Publikum den Refrain mitsingt, kann man sich ihn für einen Moment mit 80 auf der Bühne eines sehr teuren Casinos in Las Vegas am Flügel sitzend vorstellen, im Glitzeranzug, umringt von jungen Fans. Eine Vorstellung, mit der er vermutlich ganz gut leben könnte.

Mehr zum Thema:

Burt Bacharach

Depeche Mode live in Berlin - Das müssen Sie wissen

Drake bricht mit neuem Album 54 Jahre alten Beatles-Rekord

Am Ende reißen Isolation Berlin die Fans von den Sitzen