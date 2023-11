Nur in Berlin: „Gänsehaut des Todes“ für Sido beim Heimspiel

Berlin. Dramatische Klänge und Stroboskopblitze wabern durch die ausverkaufte Max-Schmeling-Halle in Berlin, als Sido die Bühne betritt. Zu „Bilder im Kopf“ dauert es nur wenige Sekunden, bis Sido alias Paul Würdig, die Halle dort hat, wo er selbst vermutlich am meisten Erfahrung hat: im Rausch. „Ich bin zu Hause“, ruft er zum Abschluss seiner Tour in die Menge. Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, aber nur in Berlin bekommt er eine „Gänsehaut des Todes“, bekennt der Künstler.

Dabei wechselt das Bühnenbild zwischen Leben und Tod, Trip und Wirklichkeit. Von Totenkopf zu Testament, Wolken zu Blumen. „Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend“, singt Sido, selbst aufgewachsen im Märkischen Viertel, und die Halle kocht. Dabei nimmt der Künstler, der gern mal „Zwischen den Wolken“ schwebt, sein Publikum mit auf eine durchaus existenzielle Reise.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rapper „Sido“ bei einem Auftritt in der Hamburger Sporthalle.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

Zum Ursprung zurück: Sido verspricht seinem Berliner Publikum noch 20 Jahre „Dummheiten“

Vom aktuellen Album „Paul“ singt er: „Ich bin einundvierzig Jahre und die Tage waren wie Atmen unter Wasser. Darum sitz‘ ich an der Bar, volles Glas, volle Nase, völlig kafa“, und beschreibt damit Exzess und Entzug, wie er sie in den vergangenen Jahren durchgemacht hat. Dabei wirkt der heute 42-Jährige in Berlin topfit. Trinkt zwischendurch einen Schluck Wasser, wie er extra betont.

Je später es wird, desto krasser kehren jedoch die guten Geister zurück. „Ich heb ab“, singt Sido aus „Astronaut“ und findet den Abschluss an dem Ort, an dem alles begann: Berlin. Und verspricht, noch 20 Jahre „Dummheiten“ zu machen. Seiner Heimatstadt gönnt er am Samstag noch ein Zusatzkonzert in der Max-Schmeling-Halle – allerdings ebenfalls restlos ausverkauft.