Sido live in Berlin: Tickets, Setlist – alle Infos

Sido kommt im November 2023 für zwei Konzert in die Max-Schmeling-Halle in Berlin. Alle Infos zu den Shows, Tickets & Termin.

Berlin. Es dürfte wieder einmal ein berauschendes Heimspiel werden: Rapper Sido tritt im November bei zwei Konzerten in Berlin auf. Mit im Programm hat er dabei selbstredend Tracks aus seinem aktuellen Album "Paul" – und möglicherweise wieder eine Handvoll illustrer Gäste auf der Bühne. Bei seiner letzten Show in der Max-Schmeling-Halle gab es Unterstützung durch Kool Savas, Johannes Oerding und Andreas Bourani. Und obwohl Paul Würdig, so Sidos bürgerlicher Name, längst radiotauglichen Mainstream-Pop serviert, kann man fest davon ausgehen, dass der berüchtigte "Arschficksong" in der Setlist nicht fehlen wird.

Wo wird Sido auftreten?

Das Konzert findet in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert von Sido?

Nein, für die beiden Berlin-Konzerte von Sido in der Max-Schmeling-Halle gibt es keine Tickets mehr. Bei Portalen wie kleinanzeigen.de sind aktuell vereinzelt Tickets verfügbar.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag und Samstag (10. und 11. November 2023) jeweils um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Welche Songs wird Sido in Berlin spielen?

Sido spielt im November zwei Konzerte in Berlin.

Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bodo Schackow

Natürlich kann die Setlist bei dem Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielte Sido bei seinem Auftritt im Dezember 2022 in der Columbiahalle in Berlin:

Weihnachtssong Fuffies im Club Schlechtes Vorbild Augen auf Leben vor dem Tod Der Himmel soll warten Bilder im Kopf Melatonin Löwenzahn Das Buch Gar nicht mal so glücklich Ja man Liebe Liebst du mich Mit Dir Medizin 2002 Follow (Kontra K Cover) Steh wieder auf (Deine Lieblingsrapper Cover) Tausend Tattoos Astronaut Superpapa (Dikka feat. Siggi Cover) Carmen Arschficksong Ne Leiche (SDP feat. Sido Cover) Die Nacht von Freitag auf Montag

Wie komme ich zur Max-Schmeling-Halle?

Die Max-Schmeling-Halle liegt in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatteten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Sido live in der Max-Schmeling-Halle, Freitag/Samstag, 10./11. November 2023, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin