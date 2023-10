Jethro Tull: Rockiges und hochenergetisches Flötenspiel

Am Donnerstag trat die Hardrock-Band um Ian Anderson im Berliner Admiralpalast auf. Klassischer Rock, den kaum jemand so beherrscht.

Berlin. Gerade noch waren Menschen auf der Leinwand zu sehen, dann verschwinden sie plötzlich in einem psychedelischen Farbenstrudel. Gegenständliches wechselt sich ab mit Abstraktem. Fast so, als würden die Bilder die Musik von Jethro Tull widerspiegeln. Da folgen auf wuchtige Klänge auch eher zarte, virtuose Soli. Eben klassischer Prog Rock, den kaum jemand so meisterhaft beherrscht wie die Formation um Ian Anderson.

Ein Jahr ist es her, dass Jethro Tull im Admiralspalast auf der Bühne standen.

Jetzt rocken sie den fast ausverkauften Saal wieder. Mit 60 Millionen

verkauften Tonträgern weltweit, mehr als 21 Alben – darunter 11 Gold- und 5

Platin – und mit mehr als 3000 Live-Auftritten in 40 Ländern muss man die 1967

gegründete Band aus Blackpool, England, nicht mehr vorstellen. Gelten Jethro

Tull doch als eine der wichtigsten Hardrock-Bands und als Pioniere des

Progressive Rocks.

Ian Anderson ist das einzig verbliebene Gründungsmitglied des Quintetts, bei dem

eigentlich ständig die Bandmitglieder wechselten. Über 30 waren es im Laufe der

Zeit, darunter sogar Phil Collins. Die neueste Besetzung aus Bassist David

Goodier, Keyboarder John O‘Hara, Schlagzeuger Scott Hammond und Gitarrist Joe

Parrish-James steht Ian Anderson nun zur Seite und kreiert mit ihm atemberaubend

komplexe Soundlandschaften.

Diese Songs spielten Jethro Tull

Live spielen die fünf Musiker eine vielseitige Auswahl an Songs aus allen Phasen des

Schaffens, aber nur recht wenige echte Hits wie „Heavy Horses“. Damit

geht es zurück in die Siebziger. Genau wie mit „You There To Help

Me“. Tolle Songs, aber mehr Strahlkraft haben berühmte Tracks wie

„Dark Ages“ und vor allem „Aqualung“. Mit dem markanten Riff

hier einmal mehr eine Sensation.

Die satten Giatren-Powerchords und grandios verzerrt peitschende Soli von Joe

Parrish-James überzeugen ohnehin absolut. Dominieren neben Andersons Flöte den

Klang. Eine einzigartige Mischung aus progressiven, bluesigen, folkigen und

klassischen Tönen.

Anderson singt mit 76 Jahren immer noch kraftvoll

Im April legte die Formation mit „RökFlöte“ das 23. Studioalbum vor, das

sich mit den nordischen Göttern auseinandersetzt. Daraus performt Jethro Tull

mit „The Navigators“ und „Hammer on Hammer“ gleich zwei neue

Songs.

Zugegeben, Andersons Stimme ist nicht mehr so voluminös wie sie einmal war. Aber mit 76

Jahren singt er immer noch kraftvoll und er ist nach wie vor ein

beeindruckender Frontmann, Songwriter und ein begnadeter Instrumentalist. Sein

rockiges, hochenergetisches Flötenspiel ist natürlich auch heute noch das

Markenzeichen schlechthin von Jethro Tull.

Bis zur letzten Note ein fabelhaftes Konzert der Prog Rock Ikonen. Zum Schluss gibt

es noch „Lokomotive Breathe“, den größte Hit von Jethro Tull. Längst

ein Klassiker. Gefeiert vom Publikum mit frenetischem Applaus.